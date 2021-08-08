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Блогер превратил старый Porsche Cayenne в кемпер и живёт в нём

Новости

Михаил Кондратьев

Американский блогер приобрёл подержанный Porsche Cayenne, превратил его в кемпер и утверждает, что сейчас постоянно живёт в кроссовере. Всё это — ради создания контента. В одном из роликов для YouTube он сделал небольшой обзор кемпера.

  • Харрисон Шон рассказал, что купил автомобиль 2008 года за девять тысяч долларов (660 тысяч рублей), однако общий бюджет проекта составляет уже около 25 тысяч (1,8 миллиона рублей). Это рестайлинговый Cayenne первого поколения в S‑версии — с 4,8-литровым мотором V8 мощностью 385 сил. Сейчас пробег кроссовера превышает 215 тысяч километров.
  • Для того, чтобы переделать машину в кемпер, блогер полностью изменил заднюю часть салона, где появились одноместная кровать, небольшой холодильник и места для хранения вещей, а также переносной источник питания. На крыше Cayenne установлены дополнительный багажник, мобильный душ и тент, который можно выдвигать во время стоянок.
  • Вместе с тем кроссовер дополнительно подготовлен для бездорожья — в частности, у него лифт-комплект подвески и 33-дюймовые «боевые» колёса. Блогер регулярно испытывает автомобиль на офроуде.

Ранее в августе в Сети появились снимки другого необычного кемпера — из 46-летнего универсала Saab. Трёхдверный универсал обладает двухместной кроватью, а для увеличения «жилплощади» его владелец подобрал стыкующуюся с машиной палатку.

Как вам Cayenne-кемпер?

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