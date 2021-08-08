Блогер превратил старый Porsche Cayenne в кемпер и живёт в нём

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Кухня, душ и две кровати: УАЗ показал изнутри кемпер на базе Профи
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Михаил Кондратьев
Американский блогер приобрёл подержанный Porsche Cayenne, превратил его в кемпер и утверждает, что сейчас постоянно живёт в кроссовере. Всё это — ради создания контента. В одном из роликов для YouTube он сделал небольшой обзор кемпера.
Ранее в августе в Сети появились снимки другого необычного кемпера — из 46-летнего универсала Saab. Трёхдверный универсал обладает двухместной кроватью, а для увеличения «жилплощади» его владелец подобрал стыкующуюся с машиной палатку.