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Блогер поставил в купе Toyota GT86 мотор V8 от Ferrari

Новости

Кирилл Малышев

Блогер под ником Twitch_Masterflex построил уникальную версию купе Toyota GT86. Под его капотом оказалась «восьмёрка» от знаменитых итальянских суперкаров.

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  • Для имплантации выбрали мотор серии F136. Она дебютировала в 2001 году и с доработками находится в производстве до сих пор. Производит двигатель Ferrari, но используется он также на моделях Maserati и Alfa Romeo 8C.
  • Какая именно версия установлена на GT86, не уточняется. В зависимости от года выпуска «восьмёрка» имеет рабочий объём от 4,2 до 4,7 литра. Отдача варьируется от 390 до 605 лошадиных сил, крутящий момент составляет от 451 до 538 Нм.
  • Двигатель сопряжён с 6-ступенчатой механической коробкой Tremec T56. Привод у кастомной Тойоты задний. Среди постов автора проекта можно найти видео со звуком мотора автомобиля. Особое звучание ему обеспечивает специально спроектированный выхлоп.
  • Вместе с заменой мотора двухдверка получила доработки внешности, салона и ходовой части. Эта Toyota GT86 подготовлена для участия в соревнованиях по дрифту.

Мотор от Ferrari не впервые появляется под капотом GT86. В 2019 году другой дрифтер Райан Тёрк построил машину с двигателем, снятым с Ferrari 458 Italia. Он развивал 570 лошадиных сил.

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