Блогер показал секретную коллекцию редких Volkswagen

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BMW рассчитывает на треть удешевить батареи для электрокаров, несмотря на рост цен на сырьё
Дмитрий Елизаров
Известный видеоблогер Джейми Орр опубликовал своего рода видеоэкскурсию по секретному хранилищу подразделения Volkswagen Classic в Вольфсбурге, куда ему предоставили доступ. Оно считается своего рода запасником заводского музея. Помимо общеизвестных, хоть и редких моделей блогер обнаружил на складе автомобили, которые Volkswagen никогда открыто не показывал.
В феврале необычный концепт из начала 1980-х, долгие годы спрятанный от человеческого взгляда, показали сотрудники музея Volvo. Макет прототипа LCP 200 обнаружили в деревянном ящике, который стоял в запасниках.