Блогер сделал высокодетализированную копию культового Mercedes-Benz 300 SL из дерева

В видео подробно продемонстрирован процесс изготовления модели, начиная с необработанных кусков деревянного бруса. Mercedes-Benz 300 SL составлен из нескольких элементов — к примеру, для шасси, кузова, колёс и открывающихся деталей, а также компонентов интерьера. Очертания двигателя вырезаны прямо на поверхности моторного отсека, но радиаторная решётка и бамперы — самостоятельные вклеенные детали.