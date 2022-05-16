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Блогер сделал высокодетализированную копию культового Mercedes-Benz 300 SL из дерева

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Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале Woodworking Art появился видеоролик, демонстрирующий процесс создания деревянной модели знаменитого купе Mercedes-Benz 300 SL. У купе открываются капот и багажник, имеется интерьер, а двери снабжены выдвигающимися ручками.

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  • В видео подробно продемонстрирован процесс изготовления модели, начиная с необработанных кусков деревянного бруса. Mercedes-Benz 300 SL составлен из нескольких элементов — к примеру, для шасси, кузова, колёс и открывающихся деталей, а также компонентов интерьера. Очертания двигателя вырезаны прямо на поверхности моторного отсека, но радиаторная решётка и бамперы — самостоятельные вклеенные детали.
  • Остекление имитирует тёмный шпон, колёса состоят из «дисков» и «покрышек» и могут вращаться (передние выполнены поворотными), в интерьере воспроизведены передняя панель, кресла и рулевое колесо.
  • Mercedes-Benz 300 SL считается одной из самых известных и ценимых коллекционерами классических моделей немецкой марки. Ещё одно купе с похожим индексом, Mercedes-Benz 300 SLR, недавно назвали самым дорогим автомобилем в мире: по неподтверждённой информации за одну из двух таких машин заплатили на тайном аукционе 135 миллионов евро.

Ранее ещё один любитель деревянных копий автомобилей опубликовал видеоотчёт о строительстве масштабной копии Rolls-Royce Boat Tail. Автомобиль он построил для своего сына: родстер из дерева снабжён простейшим шасси и электромотором и способен передвигаться самостоятельно.

Любите мастерить что-нибудь из дерева?

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