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Блогер нашёл ВАЗ-2106, который четверть века простоял в гараже
Новости

Кирилл Малышев

Youtube-блогер Roma Urraco выложил рассказ об очередной «капсуле времени», найденной на Украине. На сей раз это ВАЗ-21063, выпущенный в 1991 году.

  • Автомобиль провёл в гараже около четверти века, до 2016 года. Потом его привели в порядок и теперь используют как коллекци­онный экспонат. Интересна ремарка блогера про номерные знаки, лежащие в багажнике. Машину недавно пере­оформили, и она якобы случайно получила знаки с цифрами 2106.
  • Этот седан в самом начале 1991 года приобрела женщина, у которой даже не было водительских прав. Цель была в сохранении обесцени­вающихся накоплений. Автомобиль так и не стал использо­ваться по прямому назначению.
  • За 30 лет, прошедших с момента выпуска, «шестёрка» проехала меньше 5000 километров. Она оснащена неродным для этой модели мотором 1.6, а также применяв­шимся на ней 1300-кубовым. С ним сочетается 4‑ступенчатая механическая коробка передач.
  • Выпуск в период развала СССР подразумевает, что на модели уже не было украшений, свойственных классическим ВАЗам советского периода. Так, на этой машине заурядный салон из серой ткани с дверными картами из чёрного кожзама. Снаружи на кузове минимум хрома.

В начале лета на Авто.ру продавали ВАЗ-2106 1994 года выпуска с пробегом 900 километров. Владелец оценил машину в 550 000 рублей. Продавец уверяет, что все 27 лет седан находился в одних руках, хранился в тёплом гараже и практически не выезжал из него.

Верите в такие находки?

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