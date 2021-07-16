Блогер нашёл сразу две «Волги» в состоянии новых

Первый автомобиль — коричневого цвета с отделкой салона в тон кузова. С 1960 года «Волга» проехала чуть больше 43 000 километров. Около десяти лет назад её нашли буквально замурованной в гараже Донецка в законсервированном состоянии.

Второй седан — серого цвета и тоже с интерьером, совпадающим по оттенку с кузовом. Это уже более часто встречающаяся третья серия 1967 года выпуска. Зато пробег чисто символический для такого возраста — 16 400 километров. По легенде, работавший некогда в СССР итальянец женился на девушке из Запорожья и родившимся позже двоим детям купил по «Волге», и эта — одна из них.

Оба автомобиля пребывают в идеальном состоянии. Они обслужены и готовы к эксплуатации. Краска везде родная, повреждений на хроме нет.

В марте на YouTube-канале Roma Urraco появился видео­отчёт о знакомстве с 45-летним седаном ВАЗ-2106, который авторы канала назвали самой ранней «шестёркой» из известных. Если номер кузова автомобиля — 0000079, то указанный в документах номер для запчастей — 0000054. Это позволяет считать автомобиль 54-м по счёту, сошедшим с конвейера.