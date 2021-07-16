Блогер нашёл сразу две «Волги» в состоянии новых

Материал по теме
Они существуют! Мы нашли семь советских «капсул времени»
У китайской марки BYD появился новый кроссовер больше Kia Sportage
Кирилл Малышев
На YouTube-канале Roma Urraco вышел обзор сразу на два отлично сохранившихся автомобиля ГАЗ-21 «Волга». Машины относятся ко второй и третьей сериям модели.
В марте на YouTube-канале Roma Urraco появился видеоотчёт о знакомстве с 45-летним седаном ВАЗ-2106, который авторы канала назвали самой ранней «шестёркой» из известных. Если номер кузова автомобиля — 0000079, то указанный в документах номер для запчастей — 0000054. Это позволяет считать автомобиль 54-м по счёту, сошедшим с конвейера.