Мотоцикл Восход-3М-01 простоял нераспакованным в сарае 30 лет

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Блогеры отыскали «эталонную капсулу» — 36-летнюю «Волгу» с минимальным пробегом
Самые опасные участки Волгоградского проспекта и Бутырской улицы в Москве оснастят разделителями
Кирилл Малышев
Ведущий YouTube-канала Roma Urraco показал мотоцикл Восход-3М-01 в состоянии «капсулы времени». За почти 30 лет, прошедших с момента выпуска, байк так и не вытащили из транспортировочного ящика.
Ранее Roma Urraco обнаружил «эталонную капсулу времени». ГАЗ-24М «Волга» простоял у первого владельца в ожидании передачи детям или внукам больше 35 лет и проехал только 29 километров. Машина хранилась в гараже на колодках для сохранения подвески.