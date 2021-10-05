Мотоцикл Восход-3М-01 простоял нераспакованным в сарае 30 лет

Ярко-салатовый мотоцикл выпущен в 1993 году, но продан, судя по прилагающимся документам, только осенью 1994‑го. Кто был его владельцем и почему так и не распаковал покупку, блогер не рассказал.

На одометре значится пробег в 2,7 километра. Это результат калибровки прибора, ведь своим ходом аппарат не ездил. Он частично разобран для транспортировки. Также видно, что утерян плафон заднего фонаря. Зато вся техническая документация на месте.

Восход-3М-01 пришёл на смену модели 3М в 1993 году. При сохранённом рабочем объёме в 175 «кубиков» двигатель у него новый. Мощность выросла с 14 до 15 л.с. Расход топлива составляет 4,2 л﻿/100 км. От предыдущей модели мотоцикл также отличается одной выхлопной трубой и перемычкой на руле.

Ранее Roma Urraco обнаружил «эталонную капсулу времени». ГАЗ-24М «Волга» простоял у первого владельца в ожидании передачи детям или внукам больше 35 лет и проехал только 29 километров. Машина хранилась в гараже на колодках для сохранения подвески.