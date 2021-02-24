На продажу выставлена очень злая WRX STi: на ней прыгал Кен Блок
Дмитрий Елизаров
Известный гонщик и экстремал Кен Блок решил продать Subaru WRX STi, благодаря которой впервые выиграл раллийную гонку и установил мировой рекорд по прыжкам на автомобиле. За спорткар 2002 года на онлайн-аукционе сейчас предлагают 53 тысячи долларов (3,9 миллиона рублей), но до конца торгов ещё восемь дней.
(1/2) FOR SALE: slightly used 2002 Subaru WRX STi, 2 adult owner car, always babied, never abused, low mileage. That’s right, you can own the car that I drove to my first ever rally win (Rally of the 100 Acre Wood in 2006) & set a world record in for the TV show Stunt Junkies. pic.twitter.com/N3aYvzNSZa— Ken Block (@kblock43) February 22, 2021
Автомобиль подготовлен ателье Vermont SportsCar — компанией, которая строит гоночные машины для ещё одного известного гонщика Трэвиса Пастраны. Машина появилась на свет в 2002 году, а в
2006-меё обновили.
На седан установлены подготовленные в соответствии со спецификациями раллийных соревнований двухлитровый турбомотор, коробка передач, система полного привода и подвеска. В салоне имеются омологированный каркас безопасности, спортивные «ковши» Recaro и прочие гоночные атрибуты. Ни мощность двигателя, ни пробег спорткара не уточняются.
На этом автомобиле Кен Блок выиграл свою первую гонку в национальном раллийном чемпионате — это была гонка 100 Acre Wood в марте 2006 года. Кроме того, седан участвовал в установлении мирового рекорда на дальность прыжка на автомобиле. Трюк был реализован в том же 2006 году в эфире телешоу Stunt Junkies на канале Дискавери: тогда Кен Блок смог пролететь 52 метра.
Онлайн-аукцион Wall Street Motorsport, взявший на себя продажу спорткара, утверждает, что без этого автомобиля не было бы нынешнего Кена Блока, «Джимханы» и всех успешно организованных гонщиком трюков и мероприятий. Вырученные за WRX STi средства Кен Блок обещает передать на благотворительность.
В октябре прошлого года Кен Блок уже выставлял на аукцион собственный спорткар. 600-сильный Ford Focus RSX, снимавшийся в некоторых эпизодах «Джимханы», ушёл с молотка за 200 тысяч долларов (почти 15 миллионов рублей). Эти деньги Блок также передал благотворительному фонду.