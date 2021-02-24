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На продажу выставлена очень злая WRX STi: на ней прыгал Кен Блок

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Дмитрий Елизаров

Известный гонщик и экстремал Кен Блок решил продать Subaru WRX STi, благодаря которой впервые выиграл раллийную гонку и установил мировой рекорд по прыжкам на авто­мобиле. За спорткар 2002 года на онлайн-аукционе сейчас предлагают 53 тысячи долларов (3,9 миллиона рублей), но до конца торгов ещё восемь дней.

  • Автомобиль подготовлен ателье Vermont SportsCar — компанией, которая строит гоночные машины для ещё одного известного гонщика Трэвиса Пастраны. Машина появилась на свет в 2002 году, а в 2006-м её обновили.

  • На седан установлены подготов­ленные в соответ­ствии со специ­фикациями раллийных соревно­ваний двухлитровый турбо­мотор, коробка передач, система полного привода и подвеска. В салоне имеются омологиро­ванный каркас безопас­ности, спортивные «ковши» Recaro и прочие гоночные атрибуты. Ни мощность двигателя, ни пробег спорткара не уточняются.

  • На этом автомобиле Кен Блок выиграл свою первую гонку в националь­ном раллийном чемпионате — это была гонка 100 Acre Wood в марте 2006 года. Кроме того, седан участвовал в установ­лении мирового рекорда на даль­ность прыжка на авто­мобиле. Трюк был реализован в том же 2006 году в эфире телешоу Stunt Junkies на канале Дискавери: тогда Кен Блок смог пролететь 52 метра.

  • Онлайн-аукцион Wall Street Motorsport, взявший на себя продажу спорткара, утверждает, что без этого авто­мобиля не было бы нынешнего Кена Блока, «Джимханы» и всех успешно организо­ванных гонщиком трюков и меро­приятий. Вырученные за WRX STi средства Кен Блок обещает передать на благо­творитель­ность.

  • В октябре прошлого года Кен Блок уже выставлял на аукцион собственный спорткар. 600-сильный Ford Focus RSX, снимав­шийся в некоторых эпизодах «Джимханы», ушёл с молотка за 200 тысяч долларов (почти 15 миллионов рублей). Эти деньги Блок также передал благотвори­тель­ному фонду.

Купили бы спорткар от Кена Блока?

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