На продажу выставлена очень злая WRX STi: на ней прыгал Кен Блок

Автомобиль подготовлен ателье Vermont SportsCar — компанией, которая строит гоночные машины для ещё одного известного гонщика Трэвиса Пастраны. Машина появилась на свет в 2002 году, а в 2006-м её обновили.

На седан установлены подготов­ленные в соответ­ствии со специ­фикациями раллийных соревно­ваний двухлитровый турбо­мотор, коробка передач, система полного привода и подвеска. В салоне имеются омологиро­ванный каркас безопас­ности, спортивные «ковши» Recaro и прочие гоночные атрибуты. Ни мощность двигателя, ни пробег спорткара не уточняются.

На этом автомобиле Кен Блок выиграл свою первую гонку в националь­ном раллийном чемпионате — это была гонка 100 Acre Wood в марте 2006 года. Кроме того, седан участвовал в установ­лении мирового рекорда на даль­ность прыжка на авто­мобиле. Трюк был реализован в том же 2006 году в эфире телешоу Stunt Junkies на канале Дискавери: тогда Кен Блок смог пролететь 52 метра.

Онлайн-аукцион Wall Street Motorsport, взявший на себя продажу спорткара, утверждает, что без этого авто­мобиля не было бы нынешнего Кена Блока, «Джимханы» и всех успешно организо­ванных гонщиком трюков и меро­приятий. Вырученные за WRX STi средства Кен Блок обещает передать на благо­творитель­ность.