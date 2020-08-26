300 тысяч люменов: Кен Блок построил поистине ослепительный пикап

Строительством прожектора занималась компания Rigid Industries. Свето­диодные элементы распо­ложены под и над передним бампером, в три «этажа» на крыше, дополни­тельная планка установ­лена на капоте, и ещё несколько компонентов интегри­рованы в бампер под головной оптикой.

По расчётам команды Блока, штатная оптика пикапа обеспечивает дальность светового пучка чуть больше 30 метров, а всё дополни­тельное освещение увели­чивает этот показатель примерно втрое-вчетверо (без учёта ширины самого пучка).