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300 тысяч люменов: Кен Блок построил поистине ослепительный пикап

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Дмитрий Елизаров

Знаменитый американский экстремал, автогонщик и создатель «Джимханы» Кен Блок представил на своём канале в YouTube пикап Ford F-150 Raptor с «люстрой», создающей световой поток более чем в 300 тысяч люменов. И отправился на нём в ночную пустыню.

  • Световой поток бытовой лампы накаливания на 100 Вт слегка превышает 1000 люменов. Столько же света выдаёт и автомобильная галогенная лампа дальнего света. Таким образом, новое бортовое освещение пикапа Кена Блока в 300 раз ярче фар обычного автомобиля. 

  • Строительством прожектора занималась компания Rigid Industries. Свето­диодные элементы распо­ложены под и над передним бампером, в три «этажа» на крыше, дополни­тельная планка установ­лена на капоте, и ещё несколько компонентов интегри­рованы в бампер под головной оптикой.

  • По расчётам команды Блока, штатная оптика пикапа обеспечивает дальность светового пучка чуть больше 30 метров, а всё дополни­тельное освещение увели­чивает этот показатель примерно втрое-вчетверо (без учёта ширины самого пучка). 

  • Освещая себе дорогу только стоковыми фарами, гонщик проехал тестовую дистанцию по ночному бездорожью за полторы минуты. Подключение всего светового арсенала позволило ему улучшить результат на 14 секунд.

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