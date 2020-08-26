300 тысяч люменов: Кен Блок построил поистине ослепительный пикап
Дмитрий Елизаров
Знаменитый американский экстремал, автогонщик и создатель «Джимханы» Кен Блок представил на своём канале в YouTube пикап Ford
Световой поток бытовой лампы накаливания на 100 Вт слегка превышает 1000 люменов. Столько же света выдаёт и автомобильная галогенная лампа дальнего света. Таким образом, новое бортовое освещение пикапа Кена Блока в 300 раз ярче фар обычного автомобиля.
Строительством прожектора занималась компания Rigid Industries. Светодиодные элементы расположены под и над передним бампером, в три «этажа» на крыше, дополнительная планка установлена на капоте, и ещё несколько компонентов интегрированы в бампер под головной оптикой.
По расчётам команды Блока, штатная оптика пикапа обеспечивает дальность светового пучка чуть больше 30 метров, а всё дополнительное освещение увеличивает этот показатель примерно втрое-вчетверо (без учёта ширины самого пучка).
Освещая себе дорогу только стоковыми фарами, гонщик проехал тестовую дистанцию по ночному бездорожью за полторы минуты. Подключение всего светового арсенала позволило ему улучшить результат на 14 секунд.