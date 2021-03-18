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Знакомьтесь, «зверь»: экстремал Кен Блок пересел на раллийную Skoda Fabia

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Дмитрий Елизаров

Известный американский экстремал Кен Блок сменил гоночный Ford на раллийную Skoda Fabia, подготов­ленную по классу R5. Изображения новой машины спортс­мена (уже в фирменной ливрее) и видео первых тестов появились в его офици­альном инстаграм-аккаунте. Первый полноценный старт Блока и новой Skoda в ралли состоится уже в ближайший уик-энд.

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  • Кен Блок заявил, что выбрал именно этот автомобиль в том числе и из-за его очень успешной истории. Спортсмен утверждает, что это самая титуло­ванная машина в классе R5, которая успела добиться уже 1170 побед по всему миру. Офици­ально Skoda пред­ставила новый болид в 2015 году.

  • Гонщик назвал свой новый болид «зверем» и отметил, что Skoda Fabia R5 «хорошо прыгает». На первый старт под управле­нием Кена Блока машина выйдет в нынешние выходные в рамках гонки 100 Acre Wood (спортсмен побеждал в ней уже 7 раз).

  • Спецификации спорткара Кен Блок при этом не раскрывает, уточнив лишь, что он подготов­лен в соответ­ствии с регламентом пред­стоящих соревно­ваний. На этапе премьеры Fabia R5 оснащалась 1,6-литровым турбомотором в паре с пяти­ступен­чатой секвен­тальной коробкой. Примечательно, что офици­ально в США марка Skoda не присут­ствует и свои автомобили не продаёт.

  • В так называемый статус «свободного агента» Кен Блок перешёл в январе нынешнего года, завершив длившееся более 10 лет сотрудни­чество с компанией Ford. На каких условиях спортсмен обзавёлся «боевой» Skoda Fabia, также не уточняется.

Как считаете, получится у Блока и Фабии?

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