Знакомьтесь, «зверь»: экстремал Кен Блок пересел на раллийную Skoda Fabia

Кен Блок заявил, что выбрал именно этот автомобиль в том числе и из-за его очень успешной истории. Спортсмен утверждает, что это самая титуло­ванная машина в классе R5, которая успела добиться уже 1170 побед по всему миру. Офици­ально Skoda пред­ставила новый болид в 2015 году.