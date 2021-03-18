Знакомьтесь, «зверь»: экстремал Кен Блок пересел на раллийную Skoda Fabia
Дмитрий Елизаров
Известный американский экстремал Кен Блок сменил гоночный Ford на раллийную Skoda Fabia, подготовленную по классу R5. Изображения новой машины спортсмена (уже в фирменной ливрее) и видео первых тестов появились в его официальном инстаграм-аккаунте. Первый полноценный старт Блока и новой Skoda в ралли состоится уже в ближайший уик-энд.
Кен Блок заявил, что выбрал именно этот автомобиль в том числе и
из-заего очень успешной истории. Спортсмен утверждает, что это самая титулованная машина в классе R5, которая успела добиться уже 1170 побед по всему миру. Официально Skoda представила новый болид в 2015 году.
Гонщик назвал свой новый болид «зверем» и отметил, что Skoda Fabia R5 «хорошо прыгает». На первый старт под управлением Кена Блока машина выйдет в нынешние выходные в рамках гонки 100 Acre Wood (спортсмен побеждал в ней уже 7 раз).
Спецификации спорткара Кен Блок при этом не раскрывает, уточнив лишь, что он подготовлен в соответствии с регламентом предстоящих соревнований. На этапе премьеры Fabia R5 оснащалась 1,6-литровым турбомотором в паре с пятиступенчатой секвентальной коробкой. Примечательно, что официально в США марка Skoda не присутствует и свои автомобили не продаёт.
В так называемый статус «свободного агента» Кен Блок перешёл в январе нынешнего года, завершив длившееся более 10 лет сотрудничество с компанией Ford. На каких условиях спортсмен обзавёлся «боевой» Skoda Fabia, также не уточняется.