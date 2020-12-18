Супер-Мустанг Кена Блока против 1100-сильного дрэгстера Chevrolet: кто кого?
Дмитрий Елизаров
В очередном эпизоде дрэг-сериала Hoonicorn vs The World соперником известного экстремала Кена Блока стали специально подготовленный для гонок на ускорение Chevrolet Nova с 1100-сильным мотором и его создатель. Но и в этом случае уровень подготовки оказался недостаточным.
Кастомный Мустанг Кена Блока, построенный по специальному проекту, оснащён 1400-сильным мотором и секвентальной коробкой передач в паре с системой полного привода. Весит суперкар 1360 килограммов.
В нынешнем раунде против него выставили дрэгстер на базе Chevrolet Nova SS 1966 года. Машина, построенная студией Aint Skeerd Racing, готовилась специально для гонок по прямой. Купе представляет собой классический американский «ускоритель» с восьмицилиндровым «биг-блоком», наполовину торчащим из капота, и огромными задними колёсами с высокопрофильными сликами.
Заднеприводная Nova SS практически полностью лишена салона — внутри купе размещены лишь два «ковша» и клетка каркаса безопасности. Весит суперкар примерно на 250 килограммов больше соперника.
Если судить исключительно по техническим характеристикам, то шансов у Chevrolet Nova не было ещё на старте. Тем не менее, в первом заезде дрэгстер уверенно шёл к победе, доминируя почти в течение всей дистанции. Сократить отставание Блоку удалось лишь непосредственно перед финишем, и отыграл он буквально полкорпуса. Второй выигрыш дался Кену заметно легче.
В третьем раунде сопернику экстремала предоставили традиционный гандикап, разместив Мустанг на старте на два корпуса позади. Кроме того, Кен Блок слегка замешкался с началом движения, дав пилоту масл-кара дополнительное преимущество. Но Chevrolet Nova SS не спасло и это.
Сериал Hoonicorn vs The World уже состоит из нескольких эпизодов, в каждом из которых Кен Блок сражается с неким необычным транспортным средством — от заводского суперкара до дизельного грузовика 1949 года. Выиграть пока удалось только одному сопернику — 1100-сильной Audi RS 3, которую называют самой быстрой RS 3 в мире.