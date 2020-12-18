Супер-Мустанг Кена Блока против 1100-сильного дрэгстера Chevrolet: кто кого?

Кастомный Мустанг Кена Блока, построенный по специаль­ному проекту, оснащён 1400-сильным мотором и секвенталь­ной коробкой передач в паре с системой полного привода. Весит суперкар 1360 кило­граммов.

В нынешнем раунде против него выставили дрэгстер на базе Chevrolet Nova SS 1966 года. Машина, построенная студией Aint Skeerd Racing, готовилась специально для гонок по прямой. Купе пред­ставляет собой классический американ­ский «ускоритель» с восьми­цилиндровым «биг-блоком», наполовину торчащим из капота, и огромными задними колёсами с высоко­профиль­ными сликами.

Заднеприводная Nova SS практически полностью лишена салона — внутри купе размещены лишь два «ковша» и клетка каркаса безопас­ности. Весит суперкар примерно на 250 кило­граммов больше соперника.

Если судить исключительно по техническим харак­теристикам, то шансов у Chevrolet Nova не было ещё на старте. Тем не менее, в первом заезде дрэгстер уверенно шёл к победе, доминируя почти в течение всей дистанции. Сократить отстава­ние Блоку удалось лишь непосред­ственно перед финишем, и отыграл он буквально полкорпуса. Второй выигрыш дался Кену заметно легче.

В третьем раунде сопернику экстремала предо­ставили традици­онный гандикап, разместив Мустанг на старте на два корпуса позади. Кроме того, Кен Блок слегка замешкался с началом движения, дав пилоту масл-кара допол­нитель­ное преимущество. Но Chevrolet Nova SS не спасло и это.