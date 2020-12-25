Посмотрите, как Кен Блок и его супер-Мустанг расправились с Ferrari F8 Tributo в дрэге
Кирилл Малышев
На YouTube-канале Hoonigan опубликован очередной ролик из серии Hoonicorn vs The World. В нём против заряженного Мустанга легенды Джимханы Кена Блока выставили суперкар Ferrari F8 Tributo.
У итальянского купе «битурбовосьмёрка» объёмом 3,9 литра выдаёт 720 л.с. и работает в связке с семиступенчатым преселективным «роботом». Привод — задний, разгон до сотни занимает 2,9 секунды при максимальной скорости
340 км/ч.Mustang Hoonicorn Кена Блока мощнее вдвое – 1400 л.с. Он оснащён секвентальной 6-ступенчатой «механикой».
При старте с места у Ferrari не было никаких шансов. На финише разрыв составил, на глаз, больше десятка корпусов. Во втором заезде спорткару дали фору, разрешив набрать скорость заранее. Должно было быть
40 миль/ч (64 км/ч),но Ferrari объективно разогнался до большей скорости. И Кен Блок не смог достать его до финишной черты. В третьем заезде Ferrari набрал положенную скорость, и этого ему не хватило: снова впереди оказался Hoonicorn.
В прошлой серии видеосериала Mustang Hoonicorn обогнал карбоновый Ford GT с мотором в 655 л.с. За весь цикл Кен Блок и его Hoonicorn проиграли сопернику лишь единожды — когда против них выставили «самую быструю в мире» Audi RS3, подготовленную специально для дрэг-рейсинга.