Посмотрите, как Кен Блок и его супер-Мустанг расправились с Ferrari F8 Tributo в дрэге

При старте с места у Ferrari не было никаких шансов. На финише разрыв составил, на глаз, больше десятка корпусов. Во втором заезде спорткару дали фору, разрешив набрать скорость заранее. Должно было быть 40 миль/ч (64 км/ч), но Ferrari объективно разогнался до большей скорости. И Кен Блок не смог достать его до финишной черты. В третьем заезде Ferrari набрал положенную скорость, и этого ему не хватило: снова впереди оказался Hoonicorn.