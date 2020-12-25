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Посмотрите, как Кен Блок и его супер-Мустанг расправились с Ferrari F8 Tributo в дрэге

Новости

Кирилл Малышев

На YouTube-канале Hoonigan опубликован очередной ролик из серии Hoonicorn vs The World. В нём против заряженного Мустанга легенды Джимханы Кена Блока выставили суперкар Ferrari F8 Tributo.

  • У итальянского купе «битурбо­восьмёрка» объёмом 3,9 литра выдаёт 720 л.с. и работает в связке с семиступен­чатым пресе­лективным «роботом». Привод — задний, разгон до сотни занимает 2,9 секунды при максимальной скорости 340 км/ч. Mustang Hoonicorn Кена Блока мощнее вдвое – 1400 л.с. Он оснащён секвен­тальной 6-ступен­чатой «механикой».

  • При старте с места у Ferrari не было никаких шансов. На финише разрыв составил, на глаз, больше десятка корпусов. Во втором заезде спорткару дали фору, разрешив набрать скорость заранее. Должно было быть 40 миль/ч (64 км/ч), но Ferrari объективно разогнался до большей скорости. И Кен Блок не смог достать его до финишной черты. В третьем заезде Ferrari набрал положенную скорость, и этого ему не хватило: снова впереди оказался Hoonicorn.

  • В прошлой серии видеосериала Mustang Hoonicorn обогнал карбоновый Ford GT с мотором в 655 л.с. За весь цикл Кен Блок и его Hoonicorn проиграли сопернику лишь единожды — когда против них выставили «самую быструю в мире» Audi RS3, подготов­ленную специально для дрэг-рейсинга.

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