1200-сильный дизельный пикап Ford 1949 года сразился с супер-Мустангом Кена Блока
Дмитрий Елизаров
В очередном выпуске дрэг-сериала Hoonciorn vs The World, в котором 1400-сильный модифицированный Мустанг Кена Блока соревнуется с самыми необычными машинами, появился новый соперник. Это — семидесятилетний Ford
Построенный в студии Chukles Garage пикап с собственным именем Old Smokey F1 выполнен в нарочитом рэт-стиле. Винтажный пикап ранее установил рекорд на «Гонке в облака» на горе Пайкс Пик, проехав знаменитую трассу за 11 минут и 24 секунды (время электропрототипа VW ID.R — 7 минут и 57 секунд). При этом монументальное заднее антикрыло пикапа названо полностью функциональным.
Однако кастомный Мустанг Кена Блока технически выглядит более подготовленным: он легче (1360 против 2090 килограммов), на 200 л.с. мощнее и снабжён системой полного привода, тогда как Old Smokey имеет привод на задние колёса.
Во время первого заезда пилот Old Smokey явно замешкался на старте, и Hoonicorn пришёл к финишу первым со значительным отрывом. Уже на этом этапе организаторы решили дать пикапу фору в два корпуса, но не помогло и это: дизельная машина слишком медленно разгонялась при старте с места. Поэтому традиционный бонусный заезд решили провести по новой схеме — со стартом «с ходу» на скорости 60 миль в час. И только в этом случае пикап смог оказать более-менее убедительное сопротивление, хотя опередить Мустанг на финише ему так и не удалось.
Ранее Кен Блок и его кастомный Мустанг уже успели обогнать серийный McLaren Senna, полуторатысячный кабриолет Chevrolet Impala и внедорожный супербагги с 950-сильным мотором. Уступил известный экстремал только специально подготовленной для дрэга Audi RS3, которую называют «самой быстрой RS3 на планете».