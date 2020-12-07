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1200-сильный дизельный пикап Ford 1949 года сразился с супер-Мустангом Кена Блока

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Дмитрий Елизаров

В очередном выпуске дрэг-сериала Hoonciorn vs The World, в котором 1400-сильный модифи­цированный Мустанг Кена Блока сорев­нуется с самыми необычными машинами, появился новый соперник. Это — семидесяти­летний Ford F-100 с 6,7-литровым дизельным мотором, развивающим 1200 л.с.

  • Построенный в студии Chukles Garage пикап с собственным именем Old Smokey F1 выполнен в нарочитом рэт-стиле. Винтажный пикап ранее установил рекорд на «Гонке в облака» на горе Пайкс Пик, проехав знаменитую трассу за 11 минут и 24 секунды (время электро­прототипа VW ID.R — 7 минут и 57 секунд). При этом мону­менталь­ное заднее антикрыло пикапа названо полностью функциональным.

  • Однако кастомный Мустанг Кена Блока технически выглядит более подготов­ленным: он легче (1360 против 2090 кило­граммов), на 200 л.с. мощнее и снабжён системой полного привода, тогда как Old Smokey имеет привод на задние колёса.

  • Во время первого заезда пилот Old Smokey явно замешкался на старте, и Hoonicorn пришёл к финишу первым со значитель­ным отрывом. Уже на этом этапе организаторы решили дать пикапу фору в два корпуса, но не помогло и это: дизельная машина слишком медленно разгонялась при старте с места. Поэтому традици­онный бонусный заезд решили провести по новой схеме — со стартом «с ходу» на скорости 60 миль в час. И только в этом случае пикап смог оказать более-менее убедитель­ное сопротив­ление, хотя опередить Мустанг на финише ему так и не удалось.

  • Ранее Кен Блок и его кастомный Мустанг уже успели обогнать серийный McLaren Senna, полуторатысячный кабриолет Chevrolet Impala и внедорожный супербагги с 950-сильным мотором. Уступил известный экстремал только специально подготов­ленной для дрэга Audi RS3, которую называют «самой быстрой RS3 на планете».

Как вам такой дизельный дедушка?

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