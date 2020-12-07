1200-сильный дизельный пикап Ford 1949 года сразился с супер-Мустангом Кена Блока

Построенный в студии Chukles Garage пикап с собственным именем Old Smokey F1 выполнен в нарочитом рэт-стиле. Винтажный пикап ранее установил рекорд на «Гонке в облака» на горе Пайкс Пик , проехав знаменитую трассу за 11 минут и 24 секунды (время электро­прототипа VW ID.R — 7 минут и 57 секунд). При этом мону­менталь­ное заднее антикрыло пикапа названо полностью функциональным.

Во время первого заезда пилот Old Smokey явно замешкался на старте, и Hoonicorn пришёл к финишу первым со значитель­ным отрывом. Уже на этом этапе организаторы решили дать пикапу фору в два корпуса, но не помогло и это: дизельная машина слишком медленно разгонялась при старте с места. Поэтому традици­онный бонусный заезд решили провести по новой схеме — со стартом «с ходу» на скорости 60 миль в час. И только в этом случае пикап смог оказать более-менее убедитель­ное сопротив­ление, хотя опередить Мустанг на финише ему так и не удалось.