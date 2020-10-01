Кен Блок выставил на продажу 600-сильный спорткар Ford Focus RSX из Джимханы

Доработкой Фокуса занималась компания M-Sport. Изна­чально авто­мобиль создавали для участия в ралли-кроссах, но большин­ству он известен своим участием в девятой серии Джимханы. После тюнинга авто­мобиль стал способен разгоняться с нуля до шести­десяти миль в час (0– 97 км/ч) менее чем за 2 секунды.