Кен Блок выставил на продажу 600-сильный спорткар Ford Focus RSX из Джимханы
Борис Закиров
На аукцион Barrett-Jackson выставлен раллийный Ford Focus RSX, снимавшийся в серии YouTube-роликов Джимхана Кена Блока. Все вырученные средства будут перечислены в благотворительный фонд Team Rubicon, который занимается помощью при стихийных бедствиях. Аукцион стартует 22 октября, начальная цена автомобиля пока не названа.
Доработкой Фокуса занималась компания
M-Sport.Изначально автомобиль создавали для участия в ралли-кроссах, но большинству он известен своим участием в девятой серии Джимханы. После тюнинга автомобиль стал способен разгоняться с нуля до шестидесяти миль в час (0– 97 км/ч)менее чем за 2 секунды.
Под капотом хэтчбека расположен четырёхцилиндровый двухлитровый турбомотор, развивающий 600 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Мощь передаётся на четыре колеса посредством пятиступенчатой «механики», которую дополнили межосевой дифференциал Sadev и блок управления двигателем от Cosworth.
Шасси автомобиля дополнительно усилили с помощью подвески Reiger. Колёсные диски –
17-дюймовые от компании OZ, обутые в ралли-кроссовые шины.
В салоне установлен каркас безопасности, омологированный FIA. Стандартные сиденья заменили ковшами Recaro, а перед пилотом размещаются руль
M-Sportи большая рукоятка гидравлического ручника.
Девятая серия Джимханы, в которой участвовал Focus RSX, вышла в YouTube в 2016 году. С тех пор она собрала более 45 миллионов просмотров.