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Кен Блок выставил на продажу 600-сильный спорткар Ford Focus RSX из Джимханы

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Борис Закиров

На аукцион Barrett-Jackson выставлен раллийный Ford Focus RSX, снимав­шийся в серии YouTube-роликов Джимхана Кена Блока. Все вырученные средства будут пере­числены в благо­твори­тель­ный фонд Team Rubicon, который занимается помощью при стихийных бедствиях. Аукцион стартует 22 октября, начальная цена авто­мобиля пока не названа.

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  • Доработкой Фокуса занималась компания M-Sport. Изна­чально авто­мобиль создавали для участия в ралли-кроссах, но большин­ству он известен своим участием в девятой серии Джимханы. После тюнинга авто­мобиль стал способен разгоняться с нуля до шести­десяти миль в час (0–97 км/ч) менее чем за 2 секунды.

  • Под капотом хэтчбека расположен четырёх­цилиндровый двух­литровый турбо­мотор, разви­вающий 600 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Мощь передаётся на четыре колеса посред­ством пятиступен­чатой «механики», которую допол­нили межосевой дифферен­циал Sadev и блок управления двигателем от Cosworth.

  • Шасси автомобиля дополни­тельно усилили с помощью подвески Reiger. Колёсные диски – 17-дюймо­вые от компании OZ, обутые в ралли-кроссовые шины.

  • В салоне установлен каркас безопас­ности, омологиро­ванный FIA. Стан­дартные сиденья заменили ковшами Recaro, а перед пилотом размеща­ются руль M-Sport и большая рукоятка гидравли­ческого ручника.

  • Девятая серия Джимханы, в которой участвовал Focus RSX, вышла в YouTube в 2016 году. С тех пор она собрала более 45 милли­онов просмотров.

А вы смотрели Джимхану?

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