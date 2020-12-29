Ford против Ford: дрэг Кена Блока с самым злым заводским Мустангом
Дмитрий Елизаров
В очередном эпизоде YouTube-сериала Hoonicorn vs The World против кастомного Мустанга известного экстремала Кена Блока выставили самую мощную модификацию Ford Mustang нынешнего поколения. Однако заводской Mustang GT500 всё равно вдвое слабее машины Блока.
Построенный специально для гонок Кена Блока суперкар с собственным именем Hoonicorn располагает восьмицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом мощностью 1400 л.с. Между тем представленный в 2019 году и названный самым мощным в истории модели Ford Mustang Shelby GT500 оснащается 5,2-литровым компрессорным двигателем по имени Predator, который развивает 770 л.с. Это позволяет заводскому Мустангу укладываться на классической четверти мили в 11 секунд.
Помимо проигрыша в мощности, Shelby GT500 оказался ещё и примерно на полтонны тяжелее. Зато в качестве трансмиссии на нём использован семиступенчатый «робот», тогда как на Hoonicorn установлена шестиступенчатая «секвенталка» с ручным приводом.
Первый заезд Мустанг ручной сборки выиграл с огромным преимуществом, в том числе и благодаря задержке пилота GT500 на старте. Для второго заезда ему дали разогнаться до 50 миль в час
(80 км/ч),тогда как Кен Блок стартовал с места. И этот заезд Shelby GT500 умудрился выиграть, пусть и с преимуществом в один-два корпуса. Третья, финальная гонка прошла по тому же сценарию: как ни странно, Hoonicorn смог сократить отставание, однако выиграть ему всё же не удалось. Поэтому Ford Mustang Shelby GT500 был объявлен победителем, хотя заезды и проходили в таких «тепличных» условиях.
Не обошлось и без бонусного заезда, в котором обе машины стартовали с ходу. И на этот раз Hoonicorn всё же смог прийти к финишу первым, хотя и не с таким гигантским отрывом, как в самой первой гонке.
Это второй случай за всю историю сериала, в котором Кен Блок был признан проигравшим, хотя опубликовано уже около десятка эпизодов. Первому взять верх над известным экстремалом удалось пилоту подготовленной для дрэг-рейсинга Audi RS3 с тысячесильным двигателем.