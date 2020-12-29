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Ford против Ford: дрэг Кена Блока с самым злым заводским Мустангом

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Дмитрий Елизаров

В очередном эпизоде YouTube-сериала Hoonicorn vs The World против кастомного Мустанга известного экстремала Кена Блока выставили самую мощную модификацию Ford Mustang нынешнего поколения. Однако заводской Mustang GT500 всё равно вдвое слабее машины Блока.

  • Построенный специально для гонок Кена Блока суперкар с собствен­ным именем Hoonicorn располагает восьми­цилиндровым мотором с двойным турбо­наддувом мощностью 1400 л.с. Между тем пред­ставленный в 2019 году и названный самым мощным в истории модели Ford Mustang Shelby GT500 оснащается 5,2-литровым компрессорным двигателем по имени Predator, который развивает 770 л.с. Это позволяет заводскому Мустангу уклады­ваться на классической четверти мили в 11 секунд.

  • Помимо проигрыша в мощности, Shelby GT500 оказался ещё и примерно на полтонны тяжелее. Зато в качестве трансмиссии на нём использован семиступен­чатый «робот», тогда как на Hoonicorn установлена шести­ступенчатая «секвенталка» с ручным приводом.

  • Первый заезд Мустанг ручной сборки выиграл с огромным преимуще­ством, в том числе и благодаря задержке пилота GT500 на старте. Для второго заезда ему дали разогнаться до 50 миль в час (80 км/ч), тогда как Кен Блок стартовал с места. И этот заезд Shelby GT500 умудрился выиграть, пусть и с преимуще­ством в один-два корпуса. Третья, финальная гонка прошла по тому же сценарию: как ни странно, Hoonicorn смог сократить отставание, однако выиграть ему всё же не удалось. Поэтому Ford Mustang Shelby GT500 был объявлен победителем, хотя заезды и проходили в таких «тепличных» условиях.

  • Не обошлось и без бонусного заезда, в котором обе машины стартовали с ходу. И на этот раз Hoonicorn всё же смог прийти к финишу первым, хотя и не с таким гигантским отрывом, как в самой первой гонке.

  • Это второй случай за всю историю сериала, в котором Кен Блок был признан проигравшим, хотя опубликовано уже около десятка эпизодов. Первому взять верх над известным экстремалом удалось пилоту подготов­ленной для дрэг-рейсинга Audi RS3 с тысячесильным двигателем.

Как считаете, почему Кену Блоку не удалось победить?

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