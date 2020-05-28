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Кен Блок впервые не будет участвовать в собственной Джимхане

Новости

Николай Андреев

Раллийный гонщик Кен Блок объявил, что в одиннадцатой части Джимханы его заменит основатель мотофристайла Трэвис Пастрана. Это первый случай смены водителя в 12-летней истории серии.

  • Последние годы в роликах по контракту использовались автомобили Ford, но в новом выпуске опять появится Subaru, как в первых двух эпизодах Джимханы. Съёмки одиннадцатой части пройдут в 2020 году. О том, что в них будет сниматься Пастрана, Блок написал в своём инстаграме.

  • Свою заключительную, десятую по счёту Джимхану Кен Блок представил в декабре 2018 года. Самый продолжи­тельный ролик (19 минут) снимался в пяти странах, и гонщик исполнял трюки на раллийных Ford Fiesta, Focus и Escort, 1200-сильном купе Hoonicorn, а также на 900-сильном пикапе Hoonitruck, построенном на базе Ford F-150 1977 года.

  • Трэвис Пастрана тоже часто выпускает эффектные видео. В начале года он вместе с победи­телем «500 миль Индиана­полиса» Александром Росси и мото­гонщиком Грегом Даффи с помощью двух трамп­линов пере­прыгнули гоночный болид IndyCar на раллийном Subaru WRX STI и кроссовом мотоцикле Suzuki.

Ранее Кен Блок провёл виртуальную презентацию своего нового проекта Hoonifox. Заводское подраз­деление Ford Performance построит автомобиль на базе купе Mustang третьего поко­ления, которое выпускалось с 1978 по 1993 год. О технических характе­ристиках машины пока информации нет.

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