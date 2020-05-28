Кен Блок впервые не будет участвовать в собственной Джимхане
Николай Андреев
Раллийный гонщик Кен Блок объявил, что в одиннадцатой части Джимханы его заменит основатель мотофристайла Трэвис Пастрана. Это первый случай смены водителя в 12-летней истории серии.
Последние годы в роликах по контракту использовались автомобили Ford, но в новом выпуске опять появится Subaru, как в первых двух эпизодах Джимханы. Съёмки одиннадцатой части пройдут в 2020 году. О том, что в них будет сниматься Пастрана, Блок написал в своём инстаграме.
Свою заключительную, десятую по счёту Джимхану Кен Блок представил в декабре 2018 года. Самый продолжительный ролик (19 минут) снимался в пяти странах, и гонщик исполнял трюки на раллийных Ford Fiesta, Focus и Escort, 1200-сильном купе Hoonicorn, а также на 900-сильном пикапе Hoonitruck, построенном на базе Ford
F-1501977 года.
Трэвис Пастрана тоже часто выпускает эффектные видео. В начале года он вместе с победителем «500 миль Индианаполиса» Александром Росси и мотогонщиком Грегом Даффи с помощью двух трамплинов перепрыгнули гоночный болид IndyCar на раллийном Subaru WRX STI и кроссовом мотоцикле Suzuki.
Ранее Кен Блок провёл виртуальную презентацию своего нового проекта Hoonifox. Заводское подразделение Ford Performance построит автомобиль на базе купе Mustang третьего поколения, которое выпускалось с 1978 по 1993 год. О технических характеристиках машины пока информации нет.