Кен Блок впервые не будет участвовать в собственной Джимхане

Последние годы в роликах по контракту использовались автомобили Ford, но в новом выпуске опять появится Subaru, как в первых двух эпизодах Джимханы. Съёмки одиннадцатой части пройдут в 2020 году. О том, что в них будет сниматься Пастрана, Блок написал в своём инстаграме.