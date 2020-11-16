Кен Блок выставит свой 1400-сильный Mustang в дрэге против McLaren Senna и других крутых машин
Кирилл Малышев
Раллист, экстремал и создатель Джимханы Кен Блок анонсировал очередной нестандартный проект. На своём Мустанге Hoonicorn 2 с мотором твин-турбо на 1400 л.с. он бросит вызов в дрэг-рейсинге самым крутым и нестандартным автомобилям. Об этом Блок сообщил в своём Твиттере.
First matchup of Hoonicorn Vs The World launches tomorrow! Anyone recognize this hyper car?? Do you think my Ford Mustang RTR Hoonicorn can beat it??” pic.twitter.com/vqv6FjnTrj— Ken Block (@kblock43) November 15, 2020
16 ноября, согласно анонсу, должно быть обнародовано видео первого заезда. Cоперником «злого» Мустанга выступит гиперкар McLaren Senna. В нём 800 «лошадей» и 2,8 секунды разгона с места до сотни. На очереди — гоночный грузовик, некий доработанный грузовик доставки и другие пока неназванные машины.
Идею серии заездов подсказала игра Forza Horizon 4. Как отметил Кен Блок, в ней пользователи очень часто выбирают его «оцифрованный» Mustang Hoonicorn 2 для дрэг-соревнований против вообще любых других автомобилей. И гонщик решил перенести всё многообразие этих заездов в реальную жизнь.
I drove the Hoonicorn in a straight line…weird right?? Did some drag race testing for a new show with @TheHoonigans. I’ve never drag raced before... so this should be interesting. What do you think it did in the 1/4 mile? pic.twitter.com/aSed05dLAa— Ken Block (@kblock43) November 11, 2020
В сентябре YouTube-канал Hoonigan опубликовал расширенную версию Терраханы, одной из частей легендарной Джимханы. Съёмки проходили в пустыне при 39 градусах Цельсия на высоте 1310 метров над уровнем моря. Кен Блок выступал на полноприводном 600-сильном хэтчбеке Ford Fiesta RX43, который недавно выставили на продажу.