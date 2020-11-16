Кен Блок выставит свой 1400-сильный Mustang в дрэге против McLaren Senna и других крутых машин

16 ноября, согласно анонсу , должно быть обнародо­вано видео первого заезда. Cопер­ником «злого» Мустанга выступит гиперкар McLaren Senna. В нём 800 «лошадей» и 2,8 секунды разгона с места до сотни. На очереди — гоночный грузовик, некий дора­ботанный грузовик доставки и другие пока неназванные машины.

Идею серии заездов подсказала игра Forza Horizon 4. Как отметил Кен Блок, в ней пользо­ватели очень часто выбирают его «оцифро­ванный» Mustang Hoonicorn 2 для дрэг-соревно­ваний против вообще любых других автомо­билей. И гонщик решил пере­нести всё много­образие этих заездов в реальную жизнь.