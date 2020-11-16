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Кен Блок выставит свой 1400-сильный Mustang в дрэге против McLaren Senna и других крутых машин

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Кирилл Малышев

Раллист, экстремал и создатель Джимханы Кен Блок анонси­ровал очередной нестан­дартный проект. На своём Мустанге Hoonicorn 2 с мотором твин-турбо на 1400 л.с. он бросит вызов в дрэг-рейсинге самым крутым и нестан­дартным автомо­билям. Об этом Блок сообщил в своём Твиттере.

  • 16 ноября, согласно анонсу, должно быть обнародо­вано видео первого заезда. Cопер­ником «злого» Мустанга выступит гиперкар McLaren Senna. В нём 800 «лошадей» и 2,8 секунды разгона с места до сотни. На очереди — гоночный грузовик, некий дора­ботанный грузовик доставки и другие пока неназванные машины.

  • Идею серии заездов подсказала игра Forza Horizon 4. Как отметил Кен Блок, в ней пользо­ватели очень часто выбирают его «оцифро­ванный» Mustang Hoonicorn 2 для дрэг-соревно­ваний против вообще любых других автомо­билей. И гонщик решил пере­нести всё много­образие этих заездов в реальную жизнь.

  • В сентябре YouTube-канал Hoonigan опубликовал расширенную версию Терраханы, одной из частей леген­дарной Джимханы. Съёмки проходили в пустыне при 39 градусах Цельсия на высоте 1310 метров над уровнем моря. Кен Блок выступал на полно­приводном 600-сильном хэтчбеке Ford Fiesta RX43, который недавно выставили на продажу.

Кен Блок крут?

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