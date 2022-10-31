Близкий к серийному пикап Tesla Cybertruck попал на видео

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«Плохие новости» от Илона Маска: Tesla Cybertruck будет дороже, чем предполагалось
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Дмитрий Елизаров
В соцсетях опубликован видеоролик, запечатлевший новую версию пикапа Tesla Cybertruck: как пишет Carscoops, ранее такие пикапы шпионам не попадались. Кроме того, издание со ссылкой на фото в соцсетях утверждает, что на завод Tesla в Техасе, где планируется собирать пикап, уже отправили девятитонный пресс для изготовления кузовов пикапа.
Ранее глава Tesla Илон Маск заявлял, что возможности Cybertruck будут превосходить достоинства обычных пикапов: новинка от Tesla даже сможет плавать. Американские спасатели попросили не использовать электрогрузовик в качестве лодки.