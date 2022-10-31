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Близкий к серийному пикап Tesla Cybertruck попал на видео
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Дмитрий Елизаров

В соцсетях опубликован видеоролик, запечатлевший новую версию пикапа Tesla Cybertruck: как пишет Carscoops, ранее такие пикапы шпионам не попадались. Кроме того, издание со ссылкой на фото в соцсетях утверждает, что на завод Tesla в Техасе, где планируется собирать пикап, уже отправили девятитонный пресс для изготовления кузовов пикапа.

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  • Насколько можно судить по видео, Tesla Cybertruck получил доработанную заднюю светотехнику. Если на концепте она была представлена единой световой полосой, то на этом образце полоса разделена на несколько секций. Кроме того, у пикапа появились дополнительные фонари между бампером и откидным бортом грузовой платформы.
  • Издание предполагает, что это решение ближе к серийному, чем применённое на первых прототипах Cybertruck.
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Готовый к отправке на завод Tesla «гига-пресс»

  • Фото упакованного и готового к отправке на «Гигафабрику» пресса опубликовала компания IDRA, которая его и построила. Кроме того, в соцсетях появилось «шпионское» фото укрытого чехлом кузова Cybertruck, который перемещают на тележке: утверждается, что сделано оно непосредственно на заводе.
  • Судя по всему, на предприятии Tesla в Техасе близок к завершению монтаж оборудования для запуска производства Tesla Cybertruck, который неоднократно переносился. По последним данным пикапы начнут сходить с конвейера в середине следующего года.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявлял, что возможности Cybertruck будут превосходить достоинства обычных пикапов: новинка от Tesla даже сможет плавать. Американские спасатели попросили не использовать электрогрузовик в качестве лодки.

Как считаете, увидим мы когда-нибудь серийный Cybertruck?

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