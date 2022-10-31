Близкий к серийному пикап Tesla Cybertruck попал на видео

Насколько можно судить по видео, Tesla Cybertruck получил доработанную заднюю светотехнику. Если на концепте она была представлена единой световой полосой, то на этом образце полоса разделена на несколько секций. Кроме того, у пикапа появились дополнительные фонари между бампером и откидным бортом грузовой платформы.