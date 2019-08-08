Что скрывается за объявлениями без фото

Выбирая автомобиль, вы, скорее всего, отдаёте предпочтение тем объявлениям, в которых есть фотографии. И правильно делаете: кто знает, что там скрывается за этими «слепыми» объявлениями, в которых даже нельзя посмотреть на машину, а описания обычно странные и сбивчивые! А ведь действительно: а что же там скрывается? Именно это мы и решили выяснить. На этот раз мы поехали смотреть автомобили, не зная о них практически ничего. Результат оказался неожиданным!