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Что скрывается за объявлениями без фото

Видео

Андрей Шульдешов

Выбирая автомобиль, вы, скорее всего, отдаёте предпочтение тем объявлениям, в которых есть фотографии. И правильно делаете: кто знает, что там скрывается за этими «слепыми» объявлениями, в которых даже нельзя посмотреть на машину, а описания обычно странные и сбивчивые! А ведь действительно: а что же там скрывается? Именно это мы и решили выяснить. На этот раз мы поехали смотреть автомобили, не зная о них практически ничего. Результат оказался неожиданным!

Волшебный Opel Astra из этого видео всё-таки продали! Но на Авто.ру таких ещё много. С фотографиями! https://autoru.me/HVWv5 – Седаны с крутыми V8 дешевле новой Гранты https://youtu.be/JjrEX9INhFA – Ищем хорошие машины, которых все боятся: https://youtu.be/nd0y5cKrAx4 – Покупаем горячий хэтчбек по цене Kia Rio: https://youtu.be/S2GJTvU3oh0 Выбирая автомобиль, вы, скорее всего, отдаёте предпочтение тем объявлениям, в которых есть фотографии. И правильно делаете: кто знает, что там скрывается, за этими «слепыми» объявлениями, в которых даже нельзя посмотреть на машину, а описания обычно странные и сбивчивые! А ведь действительно: а что же там скрывается? Именно это мы и решили выяснить за вас. На этот раз мы поехали смотреть автомобили, не зная о них практически ничего. Результат оказался неожиданным! #осторожноокрашено

Какой из трёх осмотров показался вам самым неожиданным?

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