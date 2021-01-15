Lada Xray Cross получил новый мотор и подешевел

Посмотрите, как раллисты Hyundai водят машины вслепую

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Дмитрий Елизаров

Подразделение Hyundai Motorsport опубликовало два эпизода мини-сериала, озаглав­ленного Blindfold Challenge, в котором снялись два заводских раллийных экипажа и хот-хэтч Hyundai i30 N. Задачей пилотов было как можно быстрее пройти хитрую трассу с повязкой на глазах, ориенти­руясь лишь на подсказки штурманов.

  • В обоих случаях трасса, размеченная конусами, была идентичной. Начинаясь с разворота задним ходом, она продол­жалась несколькими поворотами разного радиуса, включала в себя имитацию трамплина в виде «лежачего полицей­ского» и завер­шалась «заездом в гараж». Кроме того, в одной из точек штурман имел право внезапно окатить пилота водой из припасённой брызгалки.

  • Управлявший Hyundai i30 N Отт Танак, которым в свою очередь управлял немногословный Мартин Ярвеойя, смог проехать «спецучасток» за 1 минуту и 46 секунд, повалив при этом три конуса. Экипаж Тьерри Невилль – Николя Жильсуль оказался не настолько скоростным: у них на преодоление трассы ушло 3 минуты и 8 секунд, а пострадали при этом девять конусов.

  • Hyundai i30 N обновили в сентябре прошлого года. Хот-хэтчу добавили новую коробку (восьми­ступен­чатый «робот»), изменили внешность и оснастили новой мульти­медийной системой.

А вы смогли бы проехать такую трассу вслепую?

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