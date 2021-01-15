Посмотрите, как раллисты Hyundai водят машины вслепую

Управлявший Hyundai i30 N Отт Танак, которым в свою очередь управлял немногословный Мартин Ярвеойя, смог проехать «спецучасток» за 1 минуту и 46 секунд, повалив при этом три конуса. Экипаж Тьерри Невилль – Николя Жильсуль оказался не настолько скоростным: у них на преодоление трассы ушло 3 минуты и 8 секунд, а пострадали при этом девять конусов.