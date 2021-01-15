Посмотрите, как раллисты Hyundai водят машины вслепую
Дмитрий Елизаров
Подразделение Hyundai Motorsport опубликовало два эпизода мини-сериала, озаглавленного Blindfold Challenge, в котором снялись два заводских раллийных экипажа и хот-хэтч Hyundai i30 N. Задачей пилотов было как можно быстрее пройти хитрую трассу с повязкой на глазах, ориентируясь лишь на подсказки штурманов.
В обоих случаях трасса, размеченная конусами, была идентичной. Начинаясь с разворота задним ходом, она продолжалась несколькими поворотами разного радиуса, включала в себя имитацию трамплина в виде «лежачего полицейского» и завершалась «заездом в гараж». Кроме того, в одной из точек штурман имел право внезапно окатить пилота водой из припасённой брызгалки.
Управлявший Hyundai i30 N Отт Танак, которым в свою очередь управлял немногословный Мартин Ярвеойя, смог проехать «спецучасток» за 1 минуту и 46 секунд, повалив при этом три конуса. Экипаж Тьерри Невилль – Николя Жильсуль оказался не настолько скоростным: у них на преодоление трассы ушло 3 минуты и 8 секунд, а пострадали при этом девять конусов.
Hyundai i30 N обновили в сентябре прошлого года. Хот-хэтчу добавили новую коробку (восьмиступенчатый «робот»), изменили внешность и оснастили новой мультимедийной системой.