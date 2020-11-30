Мечта джипера: Chevrolet Blazer с мотором V8 от Корветта продаётся
Кирилл Малышев
Необычный рестомод выставлен на продажу на портале Bring a Trailer. Классический Chevrolet K5 Blazer раннего выпуска оснастили двигателем 5.7 V8 от Chevrolet Corvette начала двухтысячных. Текущая ставка на автомобиль составляет 78 000 долларов (5,9 миллиона рублей).
Внедорожник 1972 года выпуска подвергся перестройке в Денвере в этом году. Кузов перекрасили в радикальный чёрный цвет из палитры мотоциклов Harley-Davidson. Крыша покрыта «Раптором», поверх которого положили чёрный матовый оттенок. Бамперы, внешний декор и частично оптика стоят абсолютно новые.
В процессе реставрации автомобиль полностью разобрали, раму отпескоструили и подвергли порошковой окраске. Подвеску установили с лифтом на 10 см. Тормозная система перебрана, спереди стоят дисковые механизмы, сзади – заводские барабаны. На 15-дюймовые диски с хромированными накладками надеты шины BFGoodrich All-Terrain T/A.
Салон отделан чёрным винилом. Им обшиты сиденья и дверные карты. В автомобиле установлены каркас безопасности, рабочий кондиционер и аудиосистема. Последняя выполнена в ретростиле, но обладает современной начинкой: есть Bluetooth и спутниковое радио. Под ковром пола – дополнительная защита покрытием «Раптор».
Реальный пробег неизвестен. Под капотом стоит «восьмёрка» LS1 от Chevrolet Corvette 2001 года. Заявленный пробег агрегата — 46 700 километров. При 5,7 литра рабочего объёма он выдаёт 350 л.с. В трансмиссии используются
4-ступенчатый «автомат» и двухступенчатая раздатка.
Классический Blazer делали с 1969 по 1991 год. На модель ставили рядные «шестёрки» и
V-образные«восьмёрки» объёмом от 4,1 до 6,6 литра. Имелся в арсенале и 5,7-литровый V8, но по сравнению с корветтовским аналогичной конфигурации он был несравнимо слабее. В двух версиях с 1973 до 1991 год 162 или 214 л.с. машина была исключительно двухдверной. Её наследником стал Chevrolet Tahoe.