Крутой внедорожник на 38-дюймовых колёсах: что американец сделал из обычной газонокосилки

Мечта джипера: Chevrolet Blazer с мотором V8 от Корветта продаётся

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Кирилл Малышев

Необычный рестомод выставлен на продажу на портале Bring a Trailer. Классический Chevrolet K5 Blazer раннего выпуска оснастили двигателем 5.7 V8 от Chevrolet Corvette начала двух­тысячных. Текущая ставка на авто­мобиль составляет 78 000 долларов (5,9 миллиона рублей).

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  • Внедорожник 1972 года выпуска подвергся пере­стройке в Денвере в этом году. Кузов пере­красили в радикальный чёрный цвет из палитры мотоциклов Harley-Davidson. Крыша покрыта «Раптором», поверх которого положили чёрный матовый оттенок. Бамперы, внешний декор и частично оптика стоят абсолютно новые.

  • В процессе реставрации автомобиль полностью разобрали, раму отпеско­струили и подвергли порошковой окраске. Подвеску установили с лифтом на 10 см. Тормозная система перебрана, спереди стоят дисковые механизмы, сзади – заводские барабаны. На 15-дюймовые диски с хромиро­ванными накладками надеты шины BFGoodrich All-Terrain T/A.

  • Салон отделан чёрным винилом. Им обшиты сиденья и дверные карты. В авто­мобиле установ­лены каркас безопас­ности, рабочий кондици­онер и аудио­система. Последняя выпол­нена в ретро­стиле, но обладает современной начинкой: есть Bluetooth и спутнико­вое радио. Под ковром пола – допол­нительная защита покрытием «Раптор».

  • Реальный пробег неизвестен. Под капотом стоит «восьмёрка» LS1 от Chevrolet Corvette 2001 года. Заявленный пробег агрегата — 46 700 километров. При 5,7 литра рабочего объёма он выдаёт 350 л.с. В транс­миссии используются 4-ступен­чатый «автомат» и двух­ступен­чатая раздатка.

  • Классический Blazer делали с 1969 по 1991 год. На модель ставили рядные «шестёрки» и V-образные «восьмёрки» объёмом от 4,1 до 6,6 литра. Имелся в арсенале и 5,7-литровый V8, но по сравнению с корветтов­ским аналогичной конфигурации он был несравнимо слабее. В двух версиях с 1973 до 1991 год 162 или 214 л.с. машина была исключи­тельно двухдверной. Её наследником стал Chevrolet Tahoe.

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