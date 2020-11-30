Мечта джипера: Chevrolet Blazer с мотором V8 от Корветта продаётся

Внедорожник 1972 года выпуска подвергся пере­стройке в Денвере в этом году. Кузов пере­красили в радикальный чёрный цвет из палитры мотоциклов Harley-Davidson. Крыша покрыта «Раптором», поверх которого положили чёрный матовый оттенок. Бамперы, внешний декор и частично оптика стоят абсолютно новые.

В процессе реставрации автомобиль полностью разобрали, раму отпеско­струили и подвергли порошковой окраске. Подвеску установили с лифтом на 10 см. Тормозная система перебрана, спереди стоят дисковые механизмы, сзади – заводские барабаны. На 15-дюймовые диски с хромиро­ванными накладками надеты шины BFGoodrich All-Terrain T/A.

Салон отделан чёрным винилом. Им обшиты сиденья и дверные карты. В авто­мобиле установ­лены каркас безопас­ности, рабочий кондици­онер и аудио­система. Последняя выпол­нена в ретро­стиле, но обладает современной начинкой: есть Bluetooth и спутнико­вое радио. Под ковром пола – допол­нительная защита покрытием «Раптор».

Реальный пробег неизвестен. Под капотом стоит «восьмёрка» LS1 от Chevrolet Corvette 2001 года. Заявленный пробег агрегата — 46 700 километров. При 5,7 литра рабочего объёма он выдаёт 350 л.с. В транс­миссии используются 4-ступен ­чатый «автомат» и двух­ступен­чатая раздатка.