Chevrolet превратила старый внедорожник K5 Blazer в электрокар. И это сможет сделать каждый

С завода этот внедорожник был оснащён восьми­цилиндровым мотором объёмом 6,6 литра с отдачей в 175 л.с. и трёх­ступен­чатым «автоматом». От силового агрегата конс­трукторы Chevrolet избавились, как и от выхлопной системы. Их место занял электро­мотор от Chevrolet Bolt.

Развивает он 200 л.с. и 361 Нм крутящего момента. 60-кило­ваттный блок аккуму­ляторов установили в багажнике внедорож­ника. При этом система полного привода с раздаточной коробкой остались прежними.

Помимо нового мотора, Blazer оснастили и другими компо­нентами, позаим­ство­ванными у Bolt, включая систему рекуперации, электро­усилитель руля и допол­нитель­ные приборы в салоне.

Живой дебют этого внедорожника состоится на шоу SEMA, которое должно пройти в январе. А набор компонентов для само­стоятель­ной трансформации классиче­ских моделей под названием Connect and Cruise компания Chevrolet выпустит в продажу во второй половине 2021 года. В него, как ожидается, войдут приме­нённые на Blazer мотор и батарея, преобразо­ватель тока, система охлаждения аккуму­ляторов и необходимая электро­проводка.

Цена пакета пока не названа. Тем не менее, как отмечает Carscoops, в Chevrolet уже зафикси­ро­вали шквал звонков от желающих приобрести набор: звонить начали практически сразу после онлайн-премьеры дора­ботанного Blazer.