Chevrolet превратила старый внедорожник K5 Blazer в электрокар. И это сможет сделать каждый
Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet анонсировала для тюнинг-шоу SEMA доработанный внедорожник K5 Blazer образца 1977 года, который из бензинового автомобиля трансформировали в электрокар. Набор для переделки классических Chevrolet в электрические компания планирует выпустить в свободную продажу.
С завода этот внедорожник был оснащён восьмицилиндровым мотором объёмом 6,6 литра с отдачей в 175 л.с. и трёхступенчатым «автоматом». От силового агрегата конструкторы Chevrolet избавились, как и от выхлопной системы. Их место занял электромотор от Chevrolet Bolt.
Развивает он 200 л.с. и 361 Нм крутящего момента. 60-киловаттный блок аккумуляторов установили в багажнике внедорожника. При этом система полного привода с раздаточной коробкой остались прежними.
Помимо нового мотора, Blazer оснастили и другими компонентами, позаимствованными у Bolt, включая систему рекуперации, электроусилитель руля и дополнительные приборы в салоне.
Живой дебют этого внедорожника состоится на шоу SEMA, которое должно пройти в январе. А набор компонентов для самостоятельной трансформации классических моделей под названием Connect and Cruise компания Chevrolet выпустит в продажу во второй половине 2021 года. В него, как ожидается, войдут применённые на Blazer мотор и батарея, преобразователь тока, система охлаждения аккумуляторов и необходимая электропроводка.
Цена пакета пока не названа. Тем не менее, как отмечает Carscoops, в Chevrolet уже зафиксировали шквал звонков от желающих приобрести набор: звонить начали практически сразу после онлайн-премьеры доработанного Blazer.
Минувшей весной переделкой винтажных машин в электромобили занялся и Volkswagen. Подразделение
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