Японцы создали одноместный ретроэлектрокар за 624 тысячи рублей
Борис Закиров
Японская компания Blaze представила EV Classic – одноместный электромобиль, дизайн которого подражает спорткарам первой половины XX века. Микрокар способен ездить по бездорожью, а купить его можно только в Японии.
Длина кузова EV Classic составляет 2330 миллиметров, а ширина и высота – 1170 и 1160 мм соответственно. Весит микрокар 200 килограммов, 20 из которых приходятся на батарею.
Дизайн электромобиля соответствует всем канонам начала прошлого века: открытая кабина, круглые фары и открытые колёса со спицованными дисками. К современности EV Classic приближают светодиодное наполнение оптики и тормозные механизмы (барабанные спереди и дисковые сзади).
Отдача электромотора соответствует размеру: 4 лошадиные силы и 28 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгоняться до 50 километров в час. Запас хода модели составляет 50 километров. Полная зарядка аккумулятора занимает 8 часов.
Приобрести Blaze EV Classic можно в четырёх цветах: серебристом, чёрном, зелёном и красном. Доступны такие аксессуары, как чехол на кузов, запасной аккумулятор, запасной адаптер переменного тока и футляр для этих аксессуаров. Цена стартует с 880 000 иен (8460 долларов США или 624 тысячи рублей).
Ранее обновился самый дешёвый электрокар в мире под названием Changli. Маленькая двухдверка с 1,1-сильным электромотором оценена в 900 долларов или 66 285 рублей по курсу на сегодня. Обновления выразились в полностью новом кузове, редукторе с понижающей передачей и отказе от задней двери.