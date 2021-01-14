Распиленный кузов старой Ferrari продают по цене новой Kia Rio

Японцы создали одноместный ретроэлектрокар за 624 тысячи рублей

Новости

Борис Закиров

Японская компания Blaze представила EV Classic – одно­местный электро­мобиль, дизайн которого подражает спорт­карам первой половины XX века. Микрокар способен ездить по бездорожью, а купить его можно только в Японии.

1/7

  • Длина кузова EV Classic составляет 2330 милли­метров, а ширина и высота – 1170 и 1160 мм соответ­ственно. Весит микрокар 200 кило­граммов, 20 из которых приходятся на батарею.

  • Дизайн электромобиля соответ­ствует всем канонам начала прошлого века: открытая кабина, круглые фары и открытые колёса со спицо­ванными дисками. К совре­мен­ности EV Classic приближают свето­диодное напол­нение оптики и тормозные механизмы (барабан­ные спереди и дисковые сзади).

  • Отдача электромотора соответ­ствует размеру: 4 лошадиные силы и 28 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгоняться до 50 кило­метров в час. Запас хода модели составляет 50 километров. Полная зарядка аккуму­лятора занимает 8 часов.

  • Приобрести Blaze EV Classic можно в четырёх цветах: серебри­стом, чёрном, зелёном и красном. Доступны такие аксес­суары, как чехол на кузов, запасной аккуму­лятор, запасной адаптер перемен­ного тока и футляр для этих аксес­суаров. Цена стартует с 880 000 иен (8460 долларов США или 624 тысячи рублей).

  • Ранее обновился самый дешёвый электрокар в мире под названием Changli. Маленькая двух­дверка с 1,1-сильным электро­мотором оценена в 900 долларов или 66 285 рублей по курсу на сегодня. Обновления выразились в полностью новом кузове, редукторе с понижающей передачей и отказе от задней двери.

Как вам Blaze?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение