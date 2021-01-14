Японцы создали одноместный ретроэлектрокар за 624 тысячи рублей

Длина кузова EV Classic составляет 2330 милли­метров, а ширина и высота – 1170 и 1160 мм соответ­ственно. Весит микрокар 200 кило­граммов, 20 из которых приходятся на батарею.

Дизайн электромобиля соответ­ствует всем канонам начала прошлого века: открытая кабина, круглые фары и открытые колёса со спицо­ванными дисками. К совре­мен­ности EV Classic приближают свето­диодное напол­нение оптики и тормозные механизмы (барабан­ные спереди и дисковые сзади).

Отдача электромотора соответ­ствует размеру: 4 лошадиные силы и 28 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы разгоняться до 50 кило­метров в час. Запас хода модели составляет 50 километров. Полная зарядка аккуму­лятора занимает 8 часов.

Приобрести Blaze EV Classic можно в четырёх цветах: серебри­стом, чёрном, зелёном и красном. Доступны такие аксес­суары, как чехол на кузов, запасной аккуму­лятор, запасной адаптер перемен­ного тока и футляр для этих аксес­суаров. Цена стартует с 880 000 иен (8460 долларов США или 624 тысячи рублей).