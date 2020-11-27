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В Туркменистане запретили чёрные детали на автомобилях

Новости

Дмитрий Елизаров

Туркменские автовладельцы будут вынуждены пере­крашивать любой имеющийся на кузовах чёрный декор: машины с наружными деталями этого цвета не смогут пройти техосмотр. Как сообщает Turkmen.News, распоряжение негласное, но обязательное к исполнению.

  • Местным автомобилистам, чтобы получить разрешение пере­двигаться по дорогам Туркмени­стана, придётся избавляться от чёрных решёток радиатора, элементов бамперов и тому подобных деталей. Как пишет издание, при прохождении техосмотра требуют менять цвет даже тех компонентов кузова, пере­красить которые технически невозможно.

  • Источники издания утверждают, что распоря­жение исходит лично от главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, а контроли­ровать его исполнение обязали местного министра МВД Мамметхана Чакыева. Предупреждать водителей о новом требо­вании начали ещё в середине ноября, но штрафы применяются пока только к особо несговор­чивым авто­владельцам. «Ненадлежащий вид авто­мобиля» обходится им в 100 манатов (4,4 тысячи рублей), уточняет «Азатлык».

  • По какой причине туркменские авто­мобили теперь не могут носить на себе детали чёрного цвета, не уточняется. Издание предполагает, что распоряже­ние связано с личными пристрастиями главы государ­ства, любящего белый. Официальные пред­ставители властей эту ситуацию пред­почитают не комменти­ровать. В стране уже несколько лет под неофициаль­ным запретом находятся, к примеру, чёрные и просто тёмные машины.

  • В конце октября официальные новостные агентства Туркмени­стана сообщали о том, как прошёл выходной день Гурбангулы Бердымухамедова. Помимо занятий сканди­навской ходьбой и встреч с министрами глава страны посвятил некоторое время езде в управляемом заносе на трековом BMW.

И всё-таки, чёрный или белый?

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