В Туркменистане запретили чёрные детали на автомобилях

Местным автомобилистам, чтобы получить разрешение пере­двигаться по дорогам Туркмени­стана, придётся избавляться от чёрных решёток радиатора, элементов бамперов и тому подобных деталей. Как пишет издание, при прохождении техосмотра требуют менять цвет даже тех компонентов кузова, пере­красить которые технически невозможно.

Источники издания утверждают, что распоря­жение исходит лично от главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, а контроли­ровать его исполнение обязали местного министра МВД Мамметхана Чакыева. Предупреждать водителей о новом требо­вании начали ещё в середине ноября, но штрафы применяются пока только к особо несговор­чивым авто­владельцам. «Ненадлежащий вид авто­мобиля» обходится им в 100 манатов (4,4 тысячи рублей), уточняет «Азатлык».

По какой причине туркменские авто­мобили теперь не могут носить на себе детали чёрного цвета, не уточняется. Издание предполагает, что распоряже­ние связано с личными пристрастиями главы государ­ства, любящего белый. Официальные пред­ставители властей эту ситуацию пред­почитают не комменти­ровать. В стране уже несколько лет под неофициаль­ным запретом находятся, к примеру, чёрные и просто тёмные машины.