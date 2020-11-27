В Туркменистане запретили чёрные детали на автомобилях
Дмитрий Елизаров
Туркменские автовладельцы будут вынуждены перекрашивать любой имеющийся на кузовах чёрный декор: машины с наружными деталями этого цвета не смогут пройти техосмотр. Как сообщает Turkmen.News, распоряжение негласное, но обязательное к исполнению.
Местным автомобилистам, чтобы получить разрешение передвигаться по дорогам Туркменистана, придётся избавляться от чёрных решёток радиатора, элементов бамперов и тому подобных деталей. Как пишет издание, при прохождении техосмотра требуют менять цвет даже тех компонентов кузова, перекрасить которые технически невозможно.
Источники издания утверждают, что распоряжение исходит лично от главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, а контролировать его исполнение обязали местного министра МВД Мамметхана Чакыева. Предупреждать водителей о новом требовании начали ещё в середине ноября, но штрафы применяются пока только к особо несговорчивым автовладельцам. «Ненадлежащий вид автомобиля» обходится им в 100 манатов (4,4 тысячи рублей), уточняет «Азатлык».
По какой причине туркменские автомобили теперь не могут носить на себе детали чёрного цвета, не уточняется. Издание предполагает, что распоряжение связано с личными пристрастиями главы государства, любящего белый. Официальные представители властей эту ситуацию предпочитают не комментировать. В стране уже несколько лет под неофициальным запретом находятся, к примеру, чёрные и просто тёмные машины.
В конце октября официальные новостные агентства Туркменистана сообщали о том, как прошёл выходной день Гурбангулы Бердымухамедова. Помимо занятий скандинавской ходьбой и встреч с министрами глава страны посвятил некоторое время езде в управляемом заносе на трековом BMW.