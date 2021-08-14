Blackberry хочет превратить автомобили в кошельки на колёсах

Компания Blackberry в сотрудничестве с Calfornia's Car IQ объявила о работе над принципиально новым сервисом. С ним владелец машины сможет превратить её в платёжное средство.

Как пишет Carscoops, автомобиль станет аналогом банковской карты или смартфона с технологией NFC. Владелец сможет «расплачиваться» машиной бесконтактным способом. Правда, не очень пока ясно, для каких мест, кроме АЗС, парковок и платных дорог, такое может быть удобным.

Детали проекта пролили бы свет на замысел айтишников, но их пока нет. Говорится только о специальном программном обеспечении, которое нужно будет установить в бортовую систему автомобиля. Платежи станут обрабатываться на месте, а не передаваться куда-то дальше.

Деньги, как уверяют, окажутся в безопасности. Для активации сервиса потребуется отпечаток пальца владельца. Но, скорее всего, он станет не единственной степенью защиты.

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