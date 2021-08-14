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Blackberry хочет превратить автомобили в кошельки на колёсах
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Кирилл Малышев

Компания Blackberry в сотрудничестве с Calfornia's Car IQ объявила о работе над принципиально новым сервисом. С ним владелец машины сможет превратить её в платёжное средство.

  • Как пишет Carscoops, автомобиль станет аналогом банковской карты или смартфона с технологией NFC. Владелец сможет «расплачиваться» машиной бесконтактным способом. Правда, не очень пока ясно, для каких мест, кроме АЗС, парковок и платных дорог, такое может быть удобным.
  • Детали проекта пролили бы свет на замысел айтишников, но их пока нет. Говорится только о специальном программном обеспечении, которое нужно будет установить в бортовую систему автомобиля. Платежи станут обрабатываться на месте, а не передаваться куда-то дальше.
  • Деньги, как уверяют, окажутся в безопасности. Для активации сервиса потребуется отпечаток пальца владельца. Но, скорее всего, он станет не единственной степенью защиты.

Мы собрали для вас семь концепций, показывающих, каким может стать транспорт далёкого будущего. Над некоторыми их элементами лидеры мировой индустрии уже вовсю работают.

Поставили бы себе такой сервис?

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