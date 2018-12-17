Мамина радость: пять фактов о новом Мерседесе B-класса
Александр Мирошкин
Сможете назвать хотя бы один компактвэн, который при смене поколения не попытался превратиться в кроссовер? Клиенты хотят что-нибудь повыше, побрутальнее, даже если оно будет переднеприводным и на платформе от малолитражки. Но Mercedes-Benz пока держится, и менять форм-фактор B-класса не собирается: он все еще компактвэн и все еще будет продаваться в России. Мы на нем поездили и рассказываем пять главных фактов о модели, которая должна идеально подойти для развоза ваших детей по кружкам и секциям.
1. Потому что он действительно просторный сзади
Колесная база B-класса нового поколения равна 2729 миллиметрам. Это на три сантиметра больше, чем у предшественника и почти на шесть сантиметров больше, чем у самого продаваемого среднеразмерного кроссовера России Kia Sportage, который тоже трудно назвать тесным.
Поэтому в B-классе просторно даже за высоким водителем. Колени в спинку переднего сиденья не упираются, голова об обивку потолка не трётся даже на машине с панорамной крышей, а ступни легко помещаются под переднее сиденье. Правда, есть нюанс. Нижняя часть спинки отделана жестким и грубым пластиком, который неприятно трет голени. В штанах более-менее терпимо, в шортах будет больно и мозолисто.
Но вообще, поездка на B-классе сзади втроем – довольно спорная затея.
Диван узкий, а сидящему по центру настроение портит высокий центральный тоннель, ноги на который не поставишь: мешает растущий из него передний подлокотник.
Оснащение для пассажиров второго ряда – средненькое. Отдельной зоны климата нет: только пара круглых дефлекторов. Под ними располагается небольшая ниша непонятного назначения: смартфон в нее убрать не получится. Еще ниже – откидной слот с парой USB-портов формата Type C и розеткой на 230 вольт.
Есть еще центральный подлокотник с парой подстаканников. Вроде бы джентльменский набор присутствует, но в такой машине, как B-класс, какие-нибудь откидные столики в спинках передних сидений были бы не лишними.
2. А вот багажник простенький
Объём отсека почти не изменился – примерно 490 литров (точные цифры в Mercedes-Benz называть почему-то не хотят). У него почти правильная форма и неплохая организация. Есть отделенные сетками карманы, ремень для фиксации больших бутылок, розетка на 12 вольт, крючки для сумок и фиксаторы для багажной сетки.
Погрузочная высота оптимальная, порога почти нет, но он появится, если воспользоваться главной фишкой B-класса – двухуровневым полом. По умолчанию он стоит в верхнем положении. Если его опустить, то грузить вещи будет уже не так удобно: придется их перекидывать.
В нижнем положении пола выявляется ещё один недостаток: ступенька на стыке отсека и сложенных спинок сидений второго ряда. Если же пол поднять наверх, то получается почти ровная поверхность, но максимальный объём – 1540 литров – завялен именно с опущенным вниз фальшполом.
К середине 2019 года запланирована серьезная прокачка багажника B-класса. Задние сиденья модели поставят на салазки и их можно будет сдвинуть вперед на 14 сантиметров, тем самым увеличив объем багажника до 705 литров.
Еще одно нововведение, запланированное на 2019-й – полностью складная спинка переднего пассажирского кресла. Короче говоря, если вашей маме нужно будет перевезти в B-классе карниз, то проблем с этим не будет.
3. Тут много интересных фишек
Внутри вэн почти невозможно спутать с А-классом. Вроде бы по архитектуре центральной консоли все почти то же самое, но сидишь как в кроссовере: передние кресла в B-классе установлены на девять сантиметров выше.
Мультимедийная система в точности повторяет комплекс «ашки». Это развлекательный комплекс MBUX, собранный единым блоком с цифровой приборной панелью. В базе оба экрана будут семидюймовыми, а в топе – по 10,25 дюйма.
Управлять комплексом можно тачпадом на центральном тоннеле, сенсорной панелью на правой спице руля или касаниями экрана. Есть и продвинутая система управления голосом, которая в состоянии реагировать на нормальные, принятые у людей, а не у бездушных машин, фразы. Например, на «поехали домой». Но для начала систему надо активировать фразой «Hey, Mercedes!»
Еще одна интересная фишка: навигация с дополненной реальностью. Если проложить маршрут, то при подъезде к очередному повороту на экране развлекательного комплекса появится изображение с передней камеры и мигающими стрелочками, которые указывают направление маневра, а также виртуальными табличками с номерами домов. Выглядит круто, но лучше бы трансляция велась через цифровую приборку: пришлось бы меньше отвлекаться от дороги.
Наконец, на B-класс ставят передние сиденья с массажем и новой системой, позволяющей размять затекшие мышцы. Она едва заметно меняет положение спинки – в пределах нескольких миллиметров – влияя на посадку водителя за рулем. Почувствовать эту штуку мне не удалось – но, может быть, в этом и задумка?
Однако ничего этого в базовом В-классе не будет: за большинство ништяков придется доплатить. Или сразу выбирайте комплектацию побогаче.
4. Он удивительно неплохо едет. Особенно для компактвэна
Как и А-класс, вэн предлагается с двумя вариантами задней подвески. На простенькие версии поставят балку, а на модификации с топовыми моторами и адаптивными амортизаторами – четырехрычажку. Спереди всегда будет МакФерсон с алюминиевыми рычагами.
Руль легкий и точный, а реакциям могли бы позавидовать многие машины, которые заточены на драйв и управляемость, а не на семейный выезд в стоматологу. Короче говоря, почти как А-класс, только с поправкой на высоту и центр масс: B-класс заметно кренится, чем остужает желание заложить покруче.
Зато вэн заметно комфортнее, чем соплатформенный хэтчбек. Он мягче и деликатнее проезжает дефекты с острыми краями и вообще усерднее старается изолировать пассажиров от информации о состоянии дороги. Ведь контекст использования именно это и предполагает.
Но! Всё это справедливо для машин с адаптивной подвеской и 19-дюймовыми колесами. Другие на тесте представлены не были.
Моторная гамма – это два бензиновых двигателя и три дизеля, но познакомиться удалось только с модификацией B200: с четырехцилиндровым турбомотором объемом 1,33 литра совместной с Renault разработки. Он выдаёт 163 лошадиные силы и 250 Нм момента и сочетается с роботом с двумя сцеплениями.
Да-да, это тот самый мотор, который ставится на российские А-классы. И если не касаться вопросов его надежности и долговечности, потому что по ним ещё нет никаких данных, то агрегат совсем неплох. Бодро тянет внизу, так что в городе с таким двигателем можно ни о чём не переживать. За городом запаса тяги хотелось бы побольше, но в целом – вопросов нет. Как нет вопросов и к семиступенчатой преселективной коробке передач.
Ещё есть восьмиступенчатый робот – пожалуй, главное техническое новшество В-класса. Такая коробка ставится на версии со 150- и 190-сильным дизелями, но если вы не относитесь к редкой категории людей, мечтающих пригнать новый вэн из Германии, то вам на это должно быть решительно плевать.
5. В России? Уже зимой!
Рублевые цены на Mercedes-Benz B-класс нового поколения назовут в декабре, а первые товарные автомобили доберутся до нас в феврале. На российском рынке будут предлагаться только бензиновые вэны в модификациях B180 (136 лошадиных сил) и B200 (163 лошадиные силы).
Основным конкурентом новинки станет, например, BMW 2 серии Active Tourer. Эта пятидверка предлагается в России только со 140-сильным мотором по цене от 1 750 000 рублей. Скорее всего, Мерседес будет немного дороже: традиции ведь лучше не нарушать.