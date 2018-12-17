Мамина радость: пять фактов о новом Мерседесе B-класса

Сможете назвать хотя бы один компактвэн, который при смене поколения не попытался превратиться в кроссовер? Клиенты хотят что-нибудь повыше, побрутальнее, даже если оно будет переднеприводным и на платформе от малолитражки. Но Mercedes-Benz пока держится, и менять форм-фактор B-класса не собирается: он все еще компактвэн и все еще будет продаваться в России. Мы на нем поездили и рассказываем пять главных фактов о модели, которая должна идеально подойти для развоза ваших детей по кружкам и секциям.

1. Потому что он действительно просторный сзади

Колесная база B-класса нового поколения равна 2729 миллиметрам. Это на три сантиметра больше, чем у предшественника и почти на шесть сантиметров больше, чем у самого продаваемого среднеразмерного кроссовера России Kia Sportage, который тоже трудно назвать тесным.