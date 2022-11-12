«Москвич» с «автоматом»: история несостоявшегося конкурента «Волги»

Именно такое задание спустил подчинённым главный конструктор АЗЛК Александр Андронов. Он искренне полагал, что форма 412-го эталонна и просил — а вернее требовал — ничего не менять.

Действительно, для второй половины 1960-х «Москвич»-412 выглядел стильно и необычно не только по-советским меркам. Да и масштабирование в автомобильном дизайне один из самых старых приёмов. Этого в те годы не стеснялся даже Mercedes-Benz.