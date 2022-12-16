Рынок вернулся к росту, а россияне стали выбирать машины без гарантии и экономить на сервисе: бизнес-дайджест за ноябрь

В ноябре аналитики Авто.ру узнали, как сезонность влияет на спрос, предложение и цены на рынке мототехники. Пользователи Авто.ру рассказали, где теперь обслуживают свои автомобили, а также, готовы ли покупать машины малоизвестных брендов, но с гарантией, вместо привычных и знакомых моделей, но без неё. Также эксперты изучили статистику продаж новых и подержанных автомобилей в ноябре. И, конечно, мы следили за актуальными новостями и ситуацией на авторынке. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за ноябрь — в свежем дайджесте.