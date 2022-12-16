Объём предложений на вторичке сократился впервые за 8 месяцев: исследование

Рынок вернулся к росту, а россияне стали выбирать машины без гарантии и экономить на сервисе: бизнес-дайджест за ноябрь
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В ноябре аналитики Авто.ру узнали, как сезонность влияет на спрос, предложение и цены на рынке мототехники. Пользователи Авто.ру рассказали, где теперь обслуживают свои автомобили, а также, готовы ли покупать машины малоизвестных брендов, но с гарантией, вместо привычных и знакомых моделей, но без неё. Также эксперты изучили статистику продаж новых и подержанных автомобилей в ноябре. И, конечно, мы следили за актуальными новостями и ситуацией на авторынке. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за ноябрь — в свежем дайджесте.

Итоги опросов

Большинство пользователей Авто.ру предпочтут купить автомобиль популярной марки, даже если на него не будет гарантии. Такие данные получены в ходе опроса, посвящённого машинам, ввезённым в Россию по схемам параллельного импорта.

Большинство российских водителей предпочитают обслуживать автомобили в небольших гаражных мастерских или самостоятельно, потому что зачастую это дешевле. Об этом пользователи Авто.ру рассказали в ходе опроса.

Исследования и рейтинги

Конец тёплого сезона — выгодное время для покупки. Большое количество предложений, маленький спрос и возможность поторговаться с продавцом. К тому же, цены наверняка ниже, чем будут весной. Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже подержанных мотоциклов и узнали, как сезонность влияет на объём предложений, спрос и цены. Также выяснили, в каких регионах России интерес к покупке мототехники выше и какие модели в 2022 году стали самыми популярными. 

На вторичном авторынке впервые за 8 месяцев зафиксировано снижение объёма предложений. Тем не менее, даже на фоне растущих цен, спрос на автомобили сохраняется на достаточно высоком уровне. Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен, сроки экспозиции и количество новых и снятых с продажи предложений, а также составили рейтинги самых продаваемых моделей в разных сегментах.

Рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2022 году.

Десятка самых популярных вседорожников ноября 2022 года. Кроссоверы Kia всё ещё удерживаются в рейтинге, но «китайцы» активно занимают рынок.

Новости рынка

В ноябре 2022 года в России было продано 46 403 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля — это на 61,6% меньше, чем год назад, но всё же на 2,1% больше, чем в ноябре.

Немецкие владельцы премиальных автомобилей готовы покупать электромобили китайских брендов. Такой вывод сделали эксперты консалтингового агентства Berylls Strategy Advisors и исследовательского института Civey, опросив «самых лояльных» владельцев Audi, BMW и Mercedes-Benz.

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