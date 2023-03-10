Конференция Авто.ру, кейс по работе с «холодными» лидами, итоги опросов: бизнес-дайджест за февраль

В феврале эксперты Авто.ру выясняли, какие автомобили чаще других продаются с минимальным количеством владельцев, а эксперт автобизнеса Анна Касьян поделилась ценным опытом работы с «холодной» аудиторией. Ещё аналитики изучали статистику продаж новых и подержанных автомобилей, а пользователи Авто.ру рассказывали, готовы ли покупать машину, побывавшую в ДТП, и планируют ли вообще в этом году приобретение транспортного средства. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за февраль — в свежем дайджесте.