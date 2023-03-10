Конференция Авто.ру, кейс по работе с «холодными» лидами, итоги опросов: бизнес-дайджест за февраль
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В феврале эксперты Авто.ру выясняли, какие автомобили чаще других продаются с минимальным количеством владельцев, а эксперт автобизнеса Анна Касьян поделилась ценным опытом работы с «холодной» аудиторией. Ещё аналитики изучали статистику продаж новых и подержанных автомобилей, а пользователи Авто.ру рассказывали, готовы ли покупать машину, побывавшую в ДТП, и планируют ли вообще в этом году приобретение транспортного средства. Это и многое другое из рубрики «Про бизнес» за февраль — в свежем дайджесте.
24 марта в Санкт-Петербурге состоится первая в этом году офлайн-конференция для дилеров Авто.ру — AUTO.RU CONF. Цели встречи — обсудить, как российский авторынок пережил 2022 год и что ждёт автоиндустрию в 2023-м, обменяться опытом и эффективными инструментами для дилеров и, конечно же, вместе найти новые точки роста и возможности для развития. Рассказываем, почему её стоит посетить.
Анна Касьян, директор по маркетингу Автохолдинга RRT, рассказала о том, как дилеру получить больше конверсионных лидов, работая с «холодной» аудиторией.
Аналитики Авто.ру изучили базу данных классифайда и выяснили, какие автомобили разных возрастов чаще всего в 2022 году встречались в продаже от первого владельца, а какие — от вторых и третьих собственников. Оказалось, что наиболее массовые модели появляются в рейтингах редко, а выбирая среди возрастных вариантов, стоит обратить внимание на представителей премиального сегмента.
Февраль ознаменовался лёгким приростом объёма предложений на вторичке. Однако вместе с этим заметно выросли цены, особенно на автомобили от частных продавцов. Аналитики компании CM.Expert изучили динамику публикаций объявлений о продаже подержанных легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России за последние 12 месяцев, изменение цен, сроки экспозиции и количество новых и снятых с продажи предложений, а также составили рейтинги самых продаваемых моделей в разных сегментах.
Продажи 10 самых востребованных кроссоверов и внедорожников февраля-2022 за год выросли в полтора раза. Составили рейтинг самых продаваемых моделей месяца.
В 2022 году в России было продано 363,9 тысячи новых легковых автомобилей, оснащённых автоматическими коробками передач. Этот показатель на 62,9% ниже итогов 2021 года, а доля машин с двумя педалями в общем объёме продаж сократилась до 60%. Составили рейтинг самых востребованных моделей.
Рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России в 2023 году.
85% россиян готовы купить автомобиль, который ранее побывал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом стало известно по итогам опроса, который проводился среди пользователей Авто.ру.
Большинство россиян — 72 процента — не планируют покупать новый автомобиль в 2023 году. Но всё же каждый десятый респондент решительно настроен на приобретение машины.
В феврале 2023 года российские дилеры продали 41 851 новый легковой и лёгкий коммерческий автомобиль — на 62,1% меньше, чем за год до этого, но всё же на 29% больше, чем в январе. За два месяца этого года спрос на автомобили упал на 62,5% — до 74 350 единиц.