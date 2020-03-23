Раскопки 3.0: что ещё пользователи Авто.ру находили в своих машинах
Константин Новацкий
Не так давно мы спросили о необычных вещах, которые вы находили в своих автомобилях. Кто бы мог подумать, что историй в комментариях окажется так много, что рубрика получит продолжение! Перечень прошлых находок вы можете найти здесь и здесь, а сейчас время удивляться новым автомобильным сюрпризам: фальшивым деньгам, мачете, рыбе и кукле вуду. Слово — нашим читателям.
Бинокль
«Нашёл в Toyota Mark II большой армейский бинокль под сиденьем».
Холодное оружие. Много
«В 2001 году была куплена Audi 100 из Германии. Через полгода решил сделать генеральную уборку и под обивкой нашёл немецкий штык-нож времён Второй мировой. Каково было моё удивление».
«Досталась мне в наследство машина от дедушки. Большой корейский джип. А в больших машинах много нычек. Через какое-то время собрался в отпуск, через границу. Ну и решил я тщательно осмотреть этот сарай, помня о дедовом пристрастии к ножам. В итоге нашёл 4 складных и один здоровенный кинжал. Друг (такой же любитель ножей), которому я его подарил в итоге, сказал, что кинжал попадает под раздел боевого, и на границе я бы влетел по полной программе».
«Купил лет 5 назад Allroad C5. Через пару месяцев нашёл [в нём] огромный мачете! Отдал бате, пользуется по сей день».
«В 2014 году купил „восьмёрку“. В первый же день услышал стук сзади, откуда-то из салона. Залез рукой между задним сиденьем и обшивкой. Достал здоровый нож, типа мачете. Лезвие сантиметров 40. До сих пор дома валяется».
«Купил BMW, привёз из Москвы в город, проездил год и обнаружил вырезанную заначку внутри кресла. Проверил что там — оказывается, там было 3 ножа, 1 “травмат” и две тысячи долларов».
Бельё
«У меня товарищ в Mercedes-Benz E200 вскрыл руль и обнаружил там стринги! Видимо, вместо подушки безопасности».
«Через пару дней после покупки машины в кармашке заднего сиденья друзья нашли лифчик и чистый подгузник. Было смешно».
Оружие
«В 2005 году купил б/у „двенашку“. Так как бардачок с трудом открывался, положил страховку под пассажирское сиденье. На следующий день поехали к тёще в другой город. На посту остановили „гайцы“ проверить документы. Чтобы достать страховку, сунул руку под сиденье и нащупал рукоятку пистолета (а „гаец“ за спиной стоит). Трясущимися руками показал страховку и поехал дальше. Потом уже вытащил из-под сиденья газовый пистолет. Бросил в гараже, так он там где-то и валяется».
Часы
«Купил Opel Frontera в 2010-м. Под пластиком подлокотника нашёл часы. Швейцария, но на батарейках. По каталогу в интернете цена новых — около 30 евро».
«Брат на пару с другом для ремонта и перепродажи купили BMW X5. При уборке под сиденьем блеснули часы. Достали — золотой „Ролекс“ (несколько тысяч долларов минимум). Как же было велико разочарование, когда я сообщил им, что это подделка. Но, надо признать, неплохая. Пару лет их пользовал приятель. Ход точный, но потом облезла „позолота“».
Документы
«Друг купил ВАЗ, нашёл в нём права прежнего владельца».
«Купил „копейку“ 1980 г.в. Решил почистить напольное покрытие и в районе бардачка обнаружил пригласительный на слёт передовиков производства, 7 августа 1982 года. Опоздал на 36 лет, а так можно было бы сходить».
«Куча исполнительных листов, повесток и прочих судебных и прокурорских бумаг на предыдущего».
«В начале 90-х попросил приятеля пригнать какую-нибудь машинку поездить. Он нашёл Mazda 626. Я дал денег за машину и на штрафы, потом сам от границы гнал её домой. При уборке наткнулся на немецкую купчую, где была реальная стоимость авто в марках. Друган наварился на мне в 1,5 раза). Больше к знакомым не обращаюсь».
«Купил Приору, хэтч. В багажном отсеке под обшивкой лежали два паспорта: один новый, другой со времён СССР — и файл с пачкой бумаг, где было отслеживание переписки и звонков».
Эхо 90-х
«Купил белый BMW-“семёрку” — в начале двухтысячных. Отдал в ремонт. Треугольник на потолке и перетянутые сиденья меня смущали, но не придавал значения. Ремонтники всё сделали, но сказали „Продавай!“ Треугольник закрывал вход от пули, сидения явно были испачканы. Продал».
«В 90-е, когда наши войска выводили из ГДР, у одного военного купил Opel Omega. Через два месяца во время уборки салона под задним сиденьем нашёл боевую гранату
Кукла вуду
«Лет 10 назад купил Audi A6, универсал. Машина не прижилась: 4 ДТП без моего участия, незначительные притёртости на стоянках... Решил продать. Покупатель, когда осматривал машину, в полости для блока ксенона нашел „куклу вуду“, утыканную иголками...»
Ключи под днищем
«Когда-то купили RAV4 из Японии. На днище нашли магнитный пенал с дополнительным ключом от этого же RAV4. Тогда даже не подумали, что продавцы просто собирались увести у нас машину».
Фейки, деньги, два ствола
«В 2010 году покупал Audi Q5 в Германии. В багажнике нашёл сумку с двумя стволами и 80 000 евро. Проехал мимо всех границ, прошёл все досмотры — жесть. Стволы, правда, дубликатами оказались и деньги фальшивыми, но радости было много! Оказалось, это — набор детских игрушек».
«Планы» на вечер
«Покупал прошлую машину в 2010 году, Hyundai Sonata. Обнаружил две бутылки пива и рыбу».
«У меня брат в 2015-м привёз из Москвы Audi A6. А там в багажнике 2 коробки с „презиками“. В общем, где-то штук 100 или 200».
«В начале перестройки еще было: купил „Ниссан Леопард“, праворульный из Японии. Внутри подголовника — с десяток „презиков“. Название запомнилось: „Suki-Suki“ — все свеженькие. Разделил с друзьями поровну».
Последствия странной вечеринки
«Купил Pontiac Vibe, „американец“. Под задними сиденьями обнаружил:
1. Горсть битого стекла. Не автомобильного. Хрусталь какой-то.
2. Штук 10 монет. Центы американские.
3. Тонну длиннющей шерсти. Похоже, Чубакку возили.
4. Игрушечную машинку.
5. Женские трусики. Чубакка развлекался)))».
Гаджеты для «прослушки»
«Купил Mitsubishi GTO, а он по ходу был служебным, во владении какого-то японского ФБРщика. Очень много различной электроники для прослушки, разные глушилки и военная рация».
Бронежилет и наручники
«Chevrolet Tahoe. Видимо, бывшего полицейского: в кармане двери были наручники. А в багажнике — «броник» SWAT, под коробками с автомаслами и запчастями».
Фотоальбом
«Однажды купил в Питере Skoda Fabia, б/у. В лотке под бардачком обнаружил конверт с фотографиями. А там — прежний хозяин с разными голыми девицами. Причём, по датам на фото, коллекцию свою он собирал в течение семи лет».
Самая фантастическая история
«Однажды купил Audi A8, а в складке между сидушкой и спинкой водительского кресла обнаружил очки-авиаторы Ray-Ban с отпечатками пальцев. Сдал их на экспертизу — оказалось, отпечатки Стэтхэма. Написал ему, что так, мол, и так, очки твои нашёл. Он приехал в Воронеж и забрал их, а в подарок оставил мне вмятину от удара кулаком в стену моей квартиры. Когда переезжал, специально позвал строителей, они мне кусок этой стены вырезали — теперь семейная реликвия».