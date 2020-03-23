Раскопки 3.0: что ещё пользователи Авто.ру находили в своих машинах

Холодное оружие. Много

«В 2001 году была куплена Audi 100 из Германии. Через полгода решил сделать генеральную уборку и под обивкой нашёл немецкий штык-нож времён Второй мировой. Каково было моё удивление».

«Досталась мне в наследство машина от дедушки. Большой корейский джип. А в больших машинах много нычек. Через какое-то время собрался в отпуск, через границу. Ну и решил я тщательно осмотреть этот сарай, помня о дедовом пристрастии к ножам. В итоге нашёл 4 складных и один здоровенный кинжал. Друг (такой же любитель ножей), которому я его подарил в итоге, сказал, что кинжал попадает под раздел боевого, и на границе я бы влетел по полной программе».

«Купил лет 5 назад Allroad C5. Через пару месяцев нашёл [в нём] огромный мачете! Отдал бате, пользуется по сей день».

«В 2014 году купил „восьмёрку“. В первый же день услышал стук сзади, откуда-то из салона. Залез рукой между задним сиденьем и обшивкой. Достал здоровый нож, типа мачете. Лезвие санти­метров 40. До сих пор дома валяется».

«Купил BMW, привёз из Москвы в город, проездил год и обнаружил вырезанную заначку внутри кресла. Проверил что там — оказывается, там было 3 ножа, 1 “травмат” и две тысячи долларов».