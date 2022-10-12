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Разбитый капот Ferrari F50 продают по цене подержанной Lada Vesta
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Кирилл Малышев

На аукционе Artcurial на продажу выставили капот от легендарного суперкара Ferrari F50. Причём деталь разбитая, а выручить за неё рассчитывают от 8000 до 12 000 евро или 490 000–730 000 рублей. За такую сумму можно купить подержанную Lada Vesta.

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  • Как гласит описание, деталь подлежит ремонту. Есть даже смета, но её предоставят по личному запросу потенциального покупателя. После восстановления капот можно установить на машину или использовать как предмет декора.
  • Капот Ferrari F50 выполнен из углеродного волокна. Выставленный на продажу элемент окрашен в фирменный алый цвет Ferrari. Аукцион подтверждает оригинальность детали.

Ferrari F50 с мотором V12 разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и далее до 325 км/ч. На машине нет усилителя руля, ABS и каких-либо электронных помощников. Всего построили 349 автомобилей. Из них восемь были впоследствии переделаны под правый руль.

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