Разбитый капот Ferrari F50 продают по цене подержанной Lada Vesta

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Кирилл Малышев
На аукционе Artcurial на продажу выставили капот от легендарного суперкара Ferrari F50. Причём деталь разбитая, а выручить за неё рассчитывают от 8000 до 12 000 евро или 490 000–730 000 рублей. За такую сумму можно купить подержанную Lada Vesta.
Ferrari F50 с мотором V12 разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и далее до 325 км/ч. На машине нет усилителя руля, ABS и каких-либо электронных помощников. Всего построили 349 автомобилей. Из них восемь были впоследствии переделаны под правый руль.