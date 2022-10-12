Разбитый капот Ferrari F50 продают по цене подержанной Lada Vesta

Как гласит описание, деталь подлежит ремонту. Есть даже смета, но её предоставят по личному запросу потенциального покупателя. После восстановления капот можно установить на машину или использовать как предмет декора.

Капот Ferrari F 50 выполнен из углеродного волокна. Выставленный на продажу элемент окрашен в фирменный алый цвет Ferrari . Аукцион подтверждает оригинальность детали.

Ferrari F50 с мотором V12 разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и далее до 325 км/ч. На машине нет усилителя руля, ABS и каких-либо электронных помощников. Всего построили 349 автомобилей. Из них восемь были впоследствии переделаны под правый руль.