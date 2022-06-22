Появились фото интерьера недорогого заряженного седана Chery Arrizo 5 GT

Биржевые цены на бензин в России начали расти

Новости

Кирилл Малышев

Минувшей весной биржевые цены на топливо в России показали значительное снижение. Однако в июне тренд сменился, и они снова перешли к росту, пишет «КоммерсантЪ».

Читайте нас в Дзене!
  • За три недели месяца тонна АИ-92 подорожала на торгах Петербургской биржи на 3,5% и достигла 41,9 тысячи рублей. Бензин АИ-95 прибавил не столь заметно: плюс 1,9%, до 44,9 тысячи за тонну. При этом за май биржевая стоимость бензина обвалилась до рекордно низких значений для этого сезона с 2016 года.
  • Эксперты связывают подорожание с двумя причинами. Во-первых, на рынке сократился избыток предложения, который образовался после введения санкций ЕС и США. Сейчас спрос растёт в связи с сезоном отпусков и популярностью автомобильного туризма по стране. Кроме того, увеличился экспорт по другим направлениям.
  • Во-вторых, существуют предпосылки к скорому изменению демпферного механизма. Если это случится, нефтяные компании станут получать от государства меньший объём компенсаций, и их маржа снизится.

Между тем в Европе и США цены на топливо бьют рекорды в другую сторону. В Чехии и США они достигли исторического максимума. А власти Венгрии даже ввели 60-процентную надбавку на АЗС для водителей из других стран.

Ждёте, что бензин на заправках подешевеет?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение