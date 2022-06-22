Биржевые цены на бензин в России начали расти

За три недели месяца тонна АИ-92 подорожала на торгах Петербургской биржи на 3,5% и достигла 41,9 тысячи рублей. Бензин АИ-95 прибавил не столь заметно: плюс 1,9%, до 44,9 тысячи за тонну. При этом за май биржевая стоимость бензина обвалилась до рекордно низких значений для этого сезона с 2016 года.