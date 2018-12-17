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В автомобилях Hyundai появятся сканеры отпечатков пальца

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Компания Hyundai представила технологию Smart Fingerprint Authentication, которая позволяет открывать и заводить автомобиль без использования ключа – по отпечатку пальца. Для этого автомобиль оснащают сканерами отпечатков – они расположены в дверных ручках и в кнопке запуска двигателя.

Как это работает? 

Точно по такому же принципу, что и сканеры отпечатков на смартфонах: владелец сначала сканирует свои отпечатки, после чего может разблокировать двери или заводить мотор без ключа. Система способна запомнить несколько водителей и персональные настройки водительского сиденья и зеркал каждого из них. В будущем её научат запоминать ещё и положение руля и даже персональные настройки климата.

По словам производителя, новая система в пять раз безопаснее, чем функция бесключевого доступа, а вероятность ошибочного распознавания отпечатка составляет 1 к 50 000. Кроме того, технология обладает зачатками искусственного интеллекта и постоянно самообучается, снижая возможность неправильного срабатывания.

Когда это появится в серии?

Первыми опробовать сканер отпечатка пальцев смогут китайцы — кроссовер Hyundai Santa Fe с новой системой поступит в продажу на местном рынке в начале 2019 года. Позднее опция станет доступна и в других странах.

Хотите открывать свою машину отпечатком пальца?

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