В автомобилях Hyundai появятся сканеры отпечатков пальца
Компания Hyundai представила технологию Smart Fingerprint Authentication, которая позволяет открывать и заводить автомобиль без использования ключа – по отпечатку пальца. Для этого автомобиль оснащают сканерами отпечатков – они расположены в дверных ручках и в кнопке запуска двигателя.
Как это работает?
Точно по такому же принципу, что и сканеры отпечатков на смартфонах: владелец сначала сканирует свои отпечатки, после чего может разблокировать двери или заводить мотор без ключа. Система способна запомнить несколько водителей и персональные настройки водительского сиденья и зеркал каждого из них. В будущем её научат запоминать ещё и положение руля и даже персональные настройки климата.
По словам производителя, новая система в пять раз безопаснее, чем функция бесключевого доступа, а вероятность ошибочного распознавания отпечатка составляет 1 к 50 000. Кроме того, технология обладает зачатками искусственного интеллекта и постоянно самообучается, снижая возможность неправильного срабатывания.
Когда это появится в серии?
Первыми опробовать сканер отпечатка пальцев смогут китайцы — кроссовер Hyundai Santa Fe с новой системой поступит в продажу на местном рынке в начале 2019 года. Позднее опция станет доступна и в других странах.