В автомобилях Hyundai появятся сканеры отпечатков пальца

Как это работает?

Точно по такому же принципу, что и сканеры отпечатков на смартфонах: владелец сначала сканирует свои отпечатки, после чего может разблокировать двери или заводить мотор без ключа. Система способна запомнить несколько водителей и персональные настройки водительского сиденья и зеркал каждого из них. В будущем её научат запоминать ещё и положение руля и даже персональные настройки климата.

По словам производителя, новая система в пять раз безопаснее, чем функция бесключевого доступа, а вероятность ошибочного распознавания отпечатка составляет 1 к 50 000. Кроме того, технология обладает зачатками искусственного интеллекта и постоянно самообучается, снижая возможность неправильного срабатывания.