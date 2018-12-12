Hertz научился сдавать машины в аренду по фотке и отпечаткам пальцев

Контора по прокату автомобилей Hertz совместной с компанией Clear запустила сервис, благодаря которому клиенты смогут брать машины в аренду, используя лишь биометрические данные (отпечатков пальцев и фотографии лица). Никакие подтверждающие личность документы не потребуются.

Пока система работает только в аэропорту американского города Атланта и доступна лишь участникам программы лояльности Hertz Gold Plus Rewards. Тем, кто хочет воспользоваться новой услугой, придётся единожды пройти предварительную регистрацию в пункте проката: отсканировать отпечатки пальцев и сфотографироваться.