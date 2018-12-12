Volkswagen продавал предсерийные машины под видом подержанных

Hertz научился сдавать машины в аренду по фотке и отпечаткам пальцев

Новости

Контора по прокату автомобилей Hertz совместной с компанией Clear запустила сервис, благодаря которому клиенты смогут брать машины в аренду, используя лишь биометрические данные (отпечатков пальцев и фотографии лица). Никакие подтверждающие личность документы не потребуются.

Пока система работает только в аэропорту американского города Атланта и доступна лишь участникам программы лояльности Hertz Gold Plus Rewards. Тем, кто хочет воспользоваться новой услугой, придётся единожды пройти предварительную регистрацию в пункте проката: отсканировать отпечатки пальцев и сфотографироваться. 

At Hertz, we’re always looking for ways to save you time. With Hertz Fast Lane powered by CLEAR, get through the exit gate in the blink of an eye. Here’s how it works.

После этого клиент сможет просто выбрать автомобиль на парковке и на выезде со стоянки проката подтвердить личность прямо у шлагбаума, посмотрев в камеру или отсканировав отпечатки.

В будущем система появится еще в 40 пунктах проката Hertz. Новая технология позволит сократить время получения арендованного автомобиля как минимум на 75 процентов – до 30 секунд!

Хм, а может добавить такую же штуку в российском каршеринге?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение