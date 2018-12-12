Hertz научился сдавать машины в аренду по фотке и отпечаткам пальцев
Контора по прокату автомобилей Hertz совместной с компанией Clear запустила сервис, благодаря которому клиенты смогут брать машины в аренду, используя лишь биометрические данные (отпечатков пальцев и фотографии лица). Никакие подтверждающие личность документы не потребуются.
Пока система работает только в аэропорту американского города Атланта и доступна лишь участникам программы лояльности Hertz Gold Plus Rewards. Тем, кто хочет воспользоваться новой услугой, придётся единожды пройти предварительную регистрацию в пункте проката: отсканировать отпечатки пальцев и сфотографироваться.
После этого клиент сможет просто выбрать автомобиль на парковке и на выезде со стоянки проката подтвердить личность прямо у шлагбаума, посмотрев в камеру или отсканировав отпечатки.
В будущем система появится еще в 40 пунктах проката Hertz. Новая технология позволит сократить время получения арендованного автомобиля как минимум на 75 процентов – до 30 секунд!