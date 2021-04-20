ГИБДД открыла охоту на «машины-призраки» после аварии блогера Эдварда Била

Чтобы автомобиль оказался «призраком», его достаточно просто не ставить на учёт после покупки. Этой лазейкой пользуются столичные любители превысить скорость, не попадая под санкции от камер автомати­ческой фиксации. Чтобы избежать внимания со стороны инспекторов ГИБДД, на таких автомобилях сохраняют полученные при покупке регистраци­онные знаки, но официально они нигде не числятся.

Столичная ГИБДД объявила в розыск около полутора тысяч «призраков» и примерно половину уже отыскала. Как сообщил журналу Авто.ру один из водителей, попавших в их число, его машину остановили целе­направленно — инспекторы поджидали автомобиль на перекрёстке, через который он должен был проехать, и «выловили» из транспортного потока.

Водителю вменили нарушение пункта 1 статьи 12.1 КоАП — «Управление транспортным средством, не зареги­стриро­ванным в установленном порядке», по которому водителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей. Правда, за повторное нарушение ответ­ственность заметно жёстче: придётся заплатить 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок до трёх месяцев.

Кроме того, у водителя изъяли номерные знаки и свидетель­ство о регистрации, объяснив это «конфискацией орудия право­нарушения». Теперь владельцу автомобиля всё же придётся поставить его на учёт в ГИБДД, но пере­двигаться своим ходом на нём нельзя.

По данным Mash, ситуация может развиваться и в другом, более суровом направ­лении: попавше­муся водителю «машины-призрака» придётся оплатить все накопленные автомобилем штрафы, полученные за время управ­ления без должной регистрации.