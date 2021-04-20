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ГИБДД открыла охоту на «машины-призраки» после аварии блогера Эдварда Била

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Дмитрий Елизаров

Автомобили, не зарегистрированные в должном порядке, стали объектом пристального внимания столичной Госавто­инспекции. Как уточняет телеграм-канал Mash, произошло это после случившегося 1 апреля ДТП, виновником которого назвали блогера Эдварда Била.

  • Чтобы автомобиль оказался «призраком», его достаточно просто не ставить на учёт после покупки. Этой лазейкой пользуются столичные любители превысить скорость, не попадая под санкции от камер автомати­ческой фиксации. Чтобы избежать внимания со стороны инспекторов ГИБДД, на таких автомобилях сохраняют полученные при покупке регистраци­онные знаки, но официально они нигде не числятся.

  • Столичная ГИБДД объявила в розыск около полутора тысяч «призраков» и примерно половину уже отыскала. Как сообщил журналу Авто.ру один из водителей, попавших в их число, его машину остановили целе­направленно — инспекторы поджидали автомобиль на перекрёстке, через который он должен был проехать, и «выловили» из транспортного потока.

  • Водителю вменили нарушение пункта 1 статьи 12.1 КоАП — «Управление транспортным средством, не зареги­стриро­ванным в установленном порядке», по которому водителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей. Правда, за повторное нарушение ответ­ственность заметно жёстче: придётся заплатить 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок до трёх месяцев.

  • Кроме того, у водителя изъяли номерные знаки и свидетель­ство о регистрации, объяснив это «конфискацией орудия право­нарушения». Теперь владельцу автомобиля всё же придётся поставить его на учёт в ГИБДД, но пере­двигаться своим ходом на нём нельзя.

  • По данным Mash, ситуация может развиваться и в другом, более суровом направ­лении: попавше­муся водителю «машины-призрака» придётся оплатить все накопленные автомобилем штрафы, полученные за время управ­ления без должной регистрации.

  • 1 апреля Эдвард Бил (Эдуард Биль) выехал на встречную полосу за рулём спорткара Audi RS6, столкнулся с одним автомобилем и спрово­цировал ещё три удара. В резуль­тате аварии серьёзно пострадала женщина, управлявшая машиной, в которую врезался Бил, но, по последним данным, она идёт на поправку. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторож­ности причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет колонии и лишение водитель­ских прав. Сейчас блогеру запрещено выходить из дома и пользоваться интернетом.

А у вас всё в порядке с учётом автомобиля?

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