ГИБДД открыла охоту на «машины-призраки» после аварии блогера Эдварда Била
Дмитрий Елизаров
Автомобили, не зарегистрированные в должном порядке, стали объектом пристального внимания столичной Госавтоинспекции. Как уточняет телеграм-канал Mash, произошло это после случившегося 1 апреля ДТП, виновником которого назвали блогера Эдварда Била.
Чтобы автомобиль оказался «призраком», его достаточно просто не ставить на учёт после покупки. Этой лазейкой пользуются столичные любители превысить скорость, не попадая под санкции от камер автоматической фиксации. Чтобы избежать внимания со стороны инспекторов ГИБДД, на таких автомобилях сохраняют полученные при покупке регистрационные знаки, но официально они нигде не числятся.
Столичная ГИБДД объявила в розыск около полутора тысяч «призраков» и примерно половину уже отыскала. Как сообщил журналу Авто.ру один из водителей, попавших в их число, его машину остановили целенаправленно — инспекторы поджидали автомобиль на перекрёстке, через который он должен был проехать, и «выловили» из транспортного потока.
Водителю вменили нарушение пункта 1 статьи 12.1 КоАП — «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», по которому водителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей. Правда, за повторное нарушение ответственность заметно жёстче: придётся заплатить 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок до трёх месяцев.
Кроме того, у водителя изъяли номерные знаки и свидетельство о регистрации, объяснив это «конфискацией орудия правонарушения». Теперь владельцу автомобиля всё же придётся поставить его на учёт в ГИБДД, но передвигаться своим ходом на нём нельзя.
По данным Mash, ситуация может развиваться и в другом, более суровом направлении: попавшемуся водителю «машины-призрака» придётся оплатить все накопленные автомобилем штрафы, полученные за время управления без должной регистрации.
1 апреля Эдвард Бил (Эдуард Биль) выехал на встречную полосу за рулём спорткара Audi RS6, столкнулся с одним автомобилем и спровоцировал ещё три удара. В результате аварии серьёзно пострадала женщина, управлявшая машиной, в которую врезался Бил, но, по последним данным, она идёт на поправку. В отношении блогера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет колонии и лишение водительских прав. Сейчас блогеру запрещено выходить из дома и пользоваться интернетом.