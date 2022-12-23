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Билеты на гонку Формулы-1 в Лас-Вегасе продают за миллион долларов
Новости

Дмитрий Елизаров

Первая за 40 лет гонка Формулы-1 в Лас-Вегасе пройдёт в ноябре. Как пишет Autoevolution, обычных билетов на трибуны по средней цене 500 долларов уже не осталось. При этом владельцы местных премиальных отелей подготовили для поклонников королевских гонок особые пакетные предложения. Одно из них оценили в миллион долларов.

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  • Распространяется это предложение на шестерых человек, и помимо самих билетов на гонки в пакет входит целый комплекс различных услуг. К примеру, покупателям пакета обещают полное сопровождение и все необходимые трансферы, а также доступ в самые закрытые места самой гонки — включая не только паддоки, но и церемонию открытия мероприятия, и финальную вечеринку.
  • В миллион долларов включено также четыре ночёвки в роскошном двухэтажном номере самого отеля, который располагает тремя спальнями. Номер обеспечат икрой и шампанским. Наконец, покупатели тура получат пожизненное членство в закрытой бонусной программе этой гостиничной сети.

Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе появилось в календаре на 2023 год весной. Трассу для заездов проложили мимо главных достопримечательностей города и предусмотрели скоростную прямую, на которой болиды смогут разгоняться до 340 км/ч. Сама гонка будет ночной.

Любопытное предложение, верно?

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