Билеты на гонку Формулы-1 в Лас-Вегасе продают за миллион долларов

Распространяется это предложение на шестерых человек, и помимо самих билетов на гонки в пакет входит целый комплекс различных услуг. К примеру, покупателям пакета обещают полное сопровождение и все необходимые трансферы, а также доступ в самые закрытые места самой гонки — включая не только паддоки, но и церемонию открытия мероприятия, и финальную вечеринку.