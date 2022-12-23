Билеты на гонку Формулы-1 в Лас-Вегасе продают за миллион долларов

Материал по теме
Ford может вернуться в Формулу-1 при помощи Red Bull
В России выросли выплаты по каско: самые распространённые причины обращений
Дмитрий Елизаров
Первая за 40 лет гонка Формулы-1 в Лас-Вегасе пройдёт в ноябре. Как пишет Autoevolution, обычных билетов на трибуны по средней цене 500 долларов уже не осталось. При этом владельцы местных премиальных отелей подготовили для поклонников королевских гонок особые пакетные предложения. Одно из них оценили в миллион долларов.
Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе появилось в календаре на 2023 год весной. Трассу для заездов проложили мимо главных достопримечательностей города и предусмотрели скоростную прямую, на которой болиды смогут разгоняться до 340 км/ч. Сама гонка будет ночной.