Билеты экзамена на права изменились вслед за ПДД

Материал по теме
Большой экзамен ПДД стартовал на Авто.ру
Рейтинг самых востребованных кроссоверов 2023 года: почти все — из Китая
На официальном сайте ГИБДД опубликованы новые билеты для сдачи экзамена на права. Несколько вопросов скорректированы, также появились новые. Однако в общем объёме задач объём правок невелик. Они внесены в соответствии с последними новшествами в ПДД.
Изменения в ПДД вступили в силу 1 марта. Основным нововведением стал юридический статус для электросамокатов и прочих СИМ. Кроме того, прописано применение голубой разметки и нескольких новых дорожных знаков.
Фото на обложке: Журнал Авто.ру