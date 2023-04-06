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Билеты экзамена на права изменились вслед за ПДД

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Кирилл Малышев

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На официальном сайте ГИБДД опубликованы новые билеты для сдачи экзамена на права. Несколько вопросов скорректированы, также появились новые. Однако в общем объёме задач объём правок невелик. Они внесены в соответствии с последними новшествами в ПДД.

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  • Изменены 13 билетов для категорий А и В (мотоциклы и легковые автомобили) и 18 билетов для категорий С и D (грузовики и автобусы). Переписали и несколько комментариев к ответам.
  • В частности, в билетах появились вопросы о белой секции светофора. Она работает в мигающем режиме и указывает, что, несмотря на разрешённый поворот, необходимо при манёвре уступить дорогу пешеходам.
  • В «грузовой» секции добавлены вопросы о режиме труда и отдыха водителей. Эти нормы введены в ПДД ещё в 2019 году, однако проверять их стали только теперь. Изначально предполагалось включить их и в «легковую» категорию, однако от этой идеи отказались.
  • Изменилось время перестановки припаркованных машин с одной стороны улицы на другую, если установлены знаки, регулирующие стоянку по чётным и нечётным дням. Прежде это был диапазон с 19 до 21 часа, а сейчас — с 21 до 24.
  • Сложность для кандидатов-водителей в том, что обучали их ещё по старым правилам, а сдавать экзамен им придётся по новым. Наличие билетов в открытом доступе поможет подготовиться. Хотя корректировки наверняка снизят количество сдавших теорию с первого раза.

Изменения в ПДД вступили в силу 1 марта. Основным нововведением стал юридический статус для электросамокатов и прочих СИМ. Кроме того, прописано применение голубой разметки и нескольких новых дорожных знаков.

Вы теорию сдали с первого раза?

Фото на обложке: Журнал Авто.ру

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