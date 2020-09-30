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10 лучших мотоциклов для начинающих

Подборки

Иван Владимиров

Итак — десять лучших новых мотоциклов для начинающих. Как и почему мы взяли именно эти модели? Во-первых, владеть чем-то новым — это приятно. К тому же все выбранные нами модели официально пред­ставлены на российском рынке — это значит, что в любой момент можно пойти к дилеру и купить их. А потом комфортно обслужить в фирменном сервисе. 

Все рекомендуемые нами модели (кроме одной) уклады­ваются в европейскую категорию А2 — мотоциклы с максимальной мощностью, не превы­шающей 35 киловатт (47 л.с.), и с соотноше­нием максимальной мощности к разрешённой максималь­ной массе не более 0,2 кВт/кг. В Европе, например в Германии, права этой категории выдают с 18 лет, а управлять тяжёлым мото­циклом без ограни­чения мощности получится только после 20-ти. Скорее всего, подобная практика будет введена и у нас.

Кроме того, мы намеренно исключили из обзора все модели мощностью менее 30 л.с., потому что они вряд ли дадут вам понять, как едет и управляется настоящий мотоцикл. Первый мотоцикл должен держать водителя в напряжении и не позволять полностью расслабиться — только тогда его навыки вождения будут постоянно совершен­ствоваться.

Наконец, цена — чуть ли не самый важный критерий при выборе мотоцикла. Все наши модели уклады­ваются в диапазон от 300 до 600 тысяч рублей. 

Bajaj Dominar 400
Цена от 309 000 ₽
Двигатель
один цилиндр / 373 см³ / 40 л.с. / жидкостное охлаждение
Снаряжённая масса
182 кг
Высота по седлу
805 мм
Колёсная база
1453 мм
Топливо
109 101 ₽
Плюсы
  • Дизайн, эргономика, лучшее соотношение между ценой и мощностью
Минусы
  • Детские болезни новой модели: проблемы с электрикой, которые могут доставить неприятности

Индийская компания Bajaj — один из крупнейших произво­дителей мотоциклов в мире. На заводах этой компании долгое время выпускались мало­кубатурные мото­циклы Kawasaki, а сейчас, после приобре­тения индусами 48% акций австрийского мото­произво­дителя KTM, там делают модели KTM Duke 200, 250 и 390. Если разобраться, то Bajaj Dominar 400 имеет много общего с последней — по ходовой части, узлам и агрегатам, разумеется. Никакого внешнего сходства между этими моделями нет.

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Dominar несомненно комфортабельнее, у него чуть лучше эргономика, но при этом он не обладает таким же взрывным характером, как его «оранжевый» родствен­ник. Спортивных ноток в повадках этого мотоцикла немного — это просто добротный городской нейкед. Бест­селлер российского рынка и один из лидеров нашего рейтинга по соотноше­нию цена/каче­ство. Да и другого 40-силь­ного полно­ценного мотоцикла за такие деньги вы просто не купите.

BMW G310R
Цена от 360 000  ₽ (или 398 000 ₽ за версию G310GS)
Двигатель
один цилиндр / 313 см³ / 34 л.с. / жидкостное охлаждение
Снаряжённая масса
159 кг
Высота по седлу
785 мм
Колёсная база
1374 мм
Плюсы
  • Известный бренд, широкая дилерская сеть, отсутствие проблем с запчастями или с сервисом
Минусы
  • Слабенький двигатель, не самые лучшие тормоза, невысокая грузоподъёмность

Ещё один «индус» в нашей подборке. Как так получилось? Индия — одна из самых мото­циклетных стран мира. Вот и компания BMW, решив расширить своё присут­ствие на азиатских рынках, разместила произ­водство новой мало­кубатурной модели в этой стране. Тем не менее, это полно­ценный BMW, хотя и совсем маленький. А если вы готовы доплатить к его цене ещё 38 т.р., то уже сможете приобрести «внедорожный» вариант этой модели — BMW G310GS. С техни­ческой точки зрения он отличается от собрата увели­ченными ходами подвески и более высоким клиренсом. 

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Да и стилистически он уже довольно близок к леген­дарным баварским «гусям» — большим туристи­ческим мотоциклам линейки GS. Для первого шага в мир экстремаль­ных мото­путе­шествий — то что надо. Но для действительно дальней и сложной дороги он вряд ли подойдёт из-за маломощного двигателя и небольшой грузо­подъёмности.

KTM 250 Duke
Цена от 370 000 ₽
Двигатель
один цилиндр / 249 см³ / 31 л.с. / жидкостное охлаждение
Снаряжённая масса
159 кг
Высота по седлу
830 мм
Колёсная база
1357 мм
Плюсы
  • Уважаемая в среде отечественных мотоциклистов марка, малый вес, отличная управляемость
Минусы
  • Невыдающиеся скоростные данные, скромные габариты

Даже маленький KTM — это всё равно KTM! Дерзкий, азартный, острый в управлении и «Ready to race!» — как гласит рекламный слоган австрийской компании. Впрочем, с 30-силь­ным двигателем вам удастся погоняться разве что с таксист­скими «Соляри­сами», да и то лишь при старте со светофора. А если ваш вес превышает 60 кило­граммов, то сколь-либо значимой максималки от такого мотоцикла ждать не стоит. Ищите что-нибудь помощнее.

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Но чего у KTM 250 Duke не отнять, так это хорошей энергоёмкой подвески, выпол­ненной на качественных компонентах WP Suspension. Благодаря ей вы непременно навер­стаете в поворотах всё то, что проиграете на разгоне. Если, конечно, хватит навыков управления. Их пока нет? Тогда 250 Duke станет прекрасной школьной партой, чтобы их приобрести и отточить. Кстати, имейте в виду: KTM — это диагноз. Подсев однажды на мотоциклы этой марки, вы уже вряд ли впослед­ствии ей измените.

Honda CB300R
Цена от 435 900 ₽
Двигатель
один цилиндр / 286 см³ / 31 л.с. / жидкостное охлаждение
Снаряжённая масса
145 кг
Высота по седлу
799 мм
Колёсная база
1355 мм
Плюсы
  • Репутация марки, эффектный дизайн, продвинутая система ABS
Минусы
  • Для модели, заявляющей о своих спортивных генах, 31 л.с. — слишком мало

Это Honda, и этим уже всё сказано. Авторитет данной марки в нашей стране столь высок, что за один только фирменный шильдик этой модели уже можно простить всё остальное. Хотя, если тщательно разобраться, то прощать в общем-то и нечего. Ну, разве что CB300R делается не в Японии, а в Таиланде, в отличие от своих старших братьев. Но это уже далеко не первый случай в нашем обзоре, когда именитый произво­дитель отдаёт младшие в линейке модели на аутсорс в третьи страны.

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Среди явных достоинств модели стоит упомянуть и то, что стили­стически она здорово напоминает своих старших братьев — CB650R и даже CB1000R. Все эти мотоциклы относятся к одному семей­ству Neo Sports Cafe, и новичкам это должно льстить! А управля­емость «Хонды» не разо­чарует даже опытных мотоциклистов.

Voge 500R
Цена от 449 000 ₽ (или 475 000 ₽ за версию 500 DS)
Двигатель
два цилиндра / 471 см³ / 46 л.с. / жидкостное охлаждение
Снаряжённая масса
195 кг
Высота по седлу
785 мм
Колёсная база
1450 мм
Плюсы
  • «Нормальные» размеры мотоцикла, мощный тяговитый мотор
Минусы
  • Молодая марка с пока ещё развивающейся дилерской сетью

Новинка нашего рынка! Voge — это «премиальная», как они сами заявляют, китайская марка, только в этом году официально пришед­шая в Россию. По большому счёту, все мотоциклы Voge — это перелицо­ванные и заметно улучшен­ные модели Loncin. Этих «китайцев» бояться не стоит. Во-первых, Loncin — один из крупнейших произво­дителей мото­циклов не только в Китае, но и в мире. А во-вторых, о серьёз­ности этой компании свидетель­ствует хотя бы тот факт, что она долгое время на контрактной основе выпускала моторы для мотоциклов BMW.

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500-кубовый Voge 500R — флагманская модель. Этот мото­цикл большой, в отличие от большин­ства конкурентов, изначально спроектиро­ванных под невысоких азиатских водителей. Добавьте к этому неплохой тяговитый мотор, брендовые элементы подвески и тормозов, и у вас получится очень даже «не стыдный» мотоцикл на каждый день. Кстати, у Voge, также как и у BMW, есть «внедорожная» версия 500DS, которая дороже нейкеда всего на 25 000 рублей.

Yamaha MT-03
Цена от 450 000 ₽
Двигатель
один цилиндр / 321 см³ / 42 л.с. / жидкостное охлаждение
Снаряжённая масса
168 кг
Высота по седлу
755 мм
Колёсная база
1380 мм
Плюсы
  • Отличная подвеска со спортивными корнями, лёгкий и мощный мотор
Минусы
  • Довольно высокая цена, плохо приспособлен для дальних поездок

Младшая модель в ямаховской линейке MT. Агрес­сивный городской мотоцикл, унаследо­вавший многие черты характера и техни­ческие решения у легендарных спортивных моделей компании Yamaha. Длинная колёсная база — практически такая же, как у спортбайка Yamaha R1, — позволяет MT-03 быть стабильным на скоростных прямых и устойчи­вым в быстрых поворотах.

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Интересная особенность модели — удлинённый задний маятник с асим­метричным креплением аморти­затора, который стал визитной карточкой всех мото­циклов линейки MT, от нашего MT-03 до бескомпро­миссного стрит­файтера MT-09. Сам произво­дитель уверяет, что мотоцикл получился макси­мально универсаль­ным и прекрасно подойдёт для водителя любого роста и комплекции. Пожалуй, это действи­тельно так. 

KTM 390 Duke
Цена от 491 000 ₽
Двигатель
один цилиндр / 373 см³ / 44 л.с. / жидкостное охлаждение
Снаряжённая масса
162 кг
Высота по седлу
830 мм
Колёсная база
1357 мм
Плюсы
  • Мощность, подвеска, управляемость — и, конечно же, бренд КТМ
Минусы
  • Требовательное к водительским навыкам шасси

Второй KTM в нашем рейтинге. Эта модель уже заметно мощнее своего младшего брата, и она не позволит вам жаловаться на недостаток динамики. Скорее, наоборот: мотоцикл будет постоянно прово­цировать вас ехать быстрее, чем по-хорошему следовало бы. Отличная подвеска, отточенная управля­емость, а что ещё надо начинающему спортсмену?

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KTM 390 Duke позволит вам не только агрессивно и напористо пере­двигаться по городу, но и при желании выезжать в выходные на гоночный трек. Характер у этой модели не самый простой, но если вы с ней сживётесь, то следующим вашим мотоциклом наверняка тоже будет KTM. Другой, только ещё мощнее и немного побольше. Среди несомненных достоинств — приборная панель, выполненная на основе многоцветного TFT-дисплея, и возможность подключения смартфона. И то, и другое — редкость в этом классе!

Kawasaki Z400
Цена от 512 000 ₽ (или 562 000 ₽ за версию Ninja 400)
Двигатель
два цилиндра / 399 см³ / 45 л.с. / жидкостное охлаждение
Снаряжённая масса
167 кг
Высота по седлу
785 мм
Колёсная база
1370 мм
Плюсы
  • Мощный, высокотехнологичный и современный мотоцикл, сделанный в Японии
Минусы
  • Традиционно высокая цена, возможны задержки с поставками запчастей

«Раздетый» или, если угодно, городской вариант спортбайка Ninja 400. Высоко­техно­логичный и супер­совре­менный японский мотоцикл. Модель этого года. По сравнению со своей предше­ственницей, моделью Z300, новинка стала заметно мощнее. Более лёгкая и жёсткая рама, а также передняя вилка с перьями увели­ченного диаметра сделали её управ­ляемость ещё более острой.

Kawasaki Z400
Kawasaki Z400
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Kawasaki Z400

Сам производитель называет Z400 «городским хищником». Да, возможно, он хищник, но не слишком крово­жадный и пока ещё довольно маленький. Впрочем, бросив на него беглый взгляд, вы не сразу поймёте, что перед вами 400-кубовая модель, а не её старший брат — Kawasaki Z650. В заблуж­дение вводят характерный профиль мото­цикла с опущенной вперёд передней частью и припод­нятой задней, а также характерная свето­диодная фара головного света и идентичная приборная панель, выпол­ненная на основе много­функционального TFT-дисплея.

Kawasaki Versys-X 300
Цена от 538 000 ₽
Двигатель
два цилиндра / 296 см³ / 40 л.с. / жидкостное охлаждение
Снаряжённая масса
175 кг
Высота по седлу
845 мм
Колёсная база
1450 мм
Плюсы
  • Полноценный туристический эндуро с длинноходными подвесками и удобной посадкой
Минусы
  • Ещё более высокая цена, чем у Kawasaki Z400, меньшая мощность

Компактный туристический эндуро Versys-X 300 сочетает в себе характерный узнаваемый дизайн более кубатурных моделей Kawasaki, лёгкость в управ­лении и завидную топливную эконо­мичность. Мотоцикл действи­тельно универсален.

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Большой ход подвесок, удобный широкий руль и оптималь­ная высота по седлу отлично дополняют хорошую маневрен­ность как на асфальте, так и на лёгком бездорожье, а также ровную тягу современного двух­цилиндрового 300-кубового двигателя. Плюс — большой выбор оригинальных аксес­суаров, которые помогут приспособить мотоцикл как для поездок по городу, так и для дальних путешествий. Тягаться в максимальной скорости и динамике с моделями Kawasaki Z400 или Ninja 400 эта модель, конечно, не сможет, но по комфорту в дальней дороге превзойдёт их на голову. Мечтаете о мото­путеше­ствиях? Присмотритесь к Versys-X 300.

Harley-Davidson Street 750
Цена от 595 000 ₽
Двигатель
два цилиндра / 749 см³ / 58 л.с. / жидкостное охлаждение
Снаряжённая масса
233 кг
Высота по седлу
720 мм
Колёсная база
1520 мм
Плюсы
  • Это Harley-Davidson! Дружелюбный характер и тяговитый двигатель
Минусы
  • Если присмотреться, заметны огрехи в качестве сборки

И в заключение обзора — снова мотоцикл из Индии. Street 750 — един­ственный на сегодняшний день Harley-Davidson, который выпуска­ется за пределами США. Это самый мощный и самый дорогой мотоцикл в нашей подборке. И он един­ственный не попадает в европейскую категорию А2, но всё равно отлично подойдёт начинающему мото­циклисту.

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Тяговитый 750-кубовый двигатель отличается ровным характером и не испугает даже неопытного водителя. Street в целом весьма покла­дист и друже­любен. Но при этом он достаточно быстр и манёвренен. К тому же этот мотоцикл, как говорят, метрический, а не дюймовый. Это заметно облегчает его ремонт и обслужи­вание в наших условиях. А магические буквы Harley-Davidson на бензобаке позволят вам свысока поглядывать на других мото­циклистов. Ну разве не повод немного переплатить?

Сводная таблица характеристик

 Модель Рабочий объём, см³ Мощность, кг Колесная база*, мм Высота по седлу**, мм Масса***, кг
Bajaj Dominar 400 373 40 1453 805 182
BMW G310R 313 34 1374 785 159
KTM 250 Duke 249 31 1357 830 159
Honda CB300R 286 31 1355 799 145
Voge 500R 471 46 1450 785 195
Yamaha MT-03 321 42 1380 755 168
KTM 390 Duke 373 44 1357 830 162
Kawasaki Z400 399 45 1370 785 167
Kawasaki Versus-X 300 296 40 1450 845 175
HD Street 750 749 58 1520 720 233

* — этот параметр позволяет оценочно судить о размере мотоцикла: чем база длиннее, тем он больше

** — чем ниже высота седла, тем проще вам будет доставать ногой до земли при остановках

*** — чем легче мотоцикл, тем проще маневрировать на малых скоростях

Идеальный новый мотоцикл для начинающего — это...

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