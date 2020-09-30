10 лучших мотоциклов для начинающих

Итак — десять лучших новых мотоциклов для начинающих. Как и почему мы взяли именно эти модели? Во-первых, владеть чем-то новым — это приятно. К тому же все выбранные нами модели официально пред­ставлены на российском рынке — это значит, что в любой момент можно пойти к дилеру и купить их. А потом комфортно обслужить в фирменном сервисе.

Все рекомендуемые нами модели (кроме одной) уклады­ваются в европейскую категорию А2 — мотоциклы с максимальной мощностью, не превы­шающей 35 киловатт (47 л.с.), и с соотноше­нием максимальной мощности к разрешённой максималь­ной массе не более 0,2 кВт/кг. В Европе, например в Германии, права этой категории выдают с 18 лет, а управлять тяжёлым мото­циклом без ограни­чения мощности получится только после 20-ти. Скорее всего, подобная практика будет введена и у нас.

Кроме того, мы намеренно исключили из обзора все модели мощностью менее 30 л.с., потому что они вряд ли дадут вам понять, как едет и управляется настоящий мотоцикл. Первый мотоцикл должен держать водителя в напряжении и не позволять полностью расслабиться — только тогда его навыки вождения будут постоянно совершен­ствоваться.

Наконец, цена — чуть ли не самый важный критерий при выборе мотоцикла. Все наши модели уклады­ваются в диапазон от 300 до 600 тысяч рублей.