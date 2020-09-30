10 лучших мотоциклов для начинающих
Иван Владимиров
Итак — десять лучших новых мотоциклов для начинающих. Как и почему мы взяли именно эти модели? Во-первых, владеть чем-то новым — это приятно. К тому же все выбранные нами модели официально представлены на российском рынке — это значит, что в любой момент можно пойти к дилеру и купить их. А потом комфортно обслужить в фирменном сервисе.
Все рекомендуемые нами модели (кроме одной) укладываются в европейскую категорию А2 — мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт (47 л.с.), и с соотношением максимальной мощности к разрешённой максимальной массе не более
Кроме того, мы намеренно исключили из обзора все модели мощностью менее 30 л.с., потому что они вряд ли дадут вам понять, как едет и управляется настоящий мотоцикл. Первый мотоцикл должен держать водителя в напряжении и не позволять полностью расслабиться — только тогда его навыки вождения будут постоянно совершенствоваться.
Наконец, цена — чуть ли не самый важный критерий при выборе мотоцикла. Все наши модели укладываются в диапазон от 300 до 600 тысяч рублей.
- Дизайн, эргономика, лучшее соотношение между ценой и мощностью
- Детские болезни новой модели: проблемы с электрикой, которые могут доставить неприятности
Индийская компания Bajaj — один из крупнейших производителей мотоциклов в мире. На заводах этой компании долгое время выпускались малокубатурные мотоциклы Kawasaki, а сейчас, после приобретения индусами 48% акций австрийского мотопроизводителя KTM, там делают модели KTM Duke 200, 250 и 390. Если разобраться, то Bajaj Dominar 400 имеет много общего с последней — по ходовой части, узлам и агрегатам, разумеется. Никакого внешнего сходства между этими моделями нет.
Dominar несомненно комфортабельнее, у него чуть лучше эргономика, но при этом он не обладает таким же взрывным характером, как его «оранжевый» родственник. Спортивных ноток в повадках этого мотоцикла немного — это просто добротный городской нейкед. Бестселлер российского рынка и один из лидеров нашего рейтинга по соотношению
- Известный бренд, широкая дилерская сеть, отсутствие проблем с запчастями или с сервисом
- Слабенький двигатель, не самые лучшие тормоза, невысокая грузоподъёмность
Ещё один «индус» в нашей подборке. Как так получилось? Индия — одна из самых мотоциклетных стран мира. Вот и компания BMW, решив расширить своё присутствие на азиатских рынках, разместила производство новой малокубатурной модели в этой стране. Тем не менее, это полноценный BMW, хотя и совсем маленький. А если вы готовы доплатить к его цене ещё 38 т.р., то уже сможете приобрести «внедорожный» вариант этой модели — BMW G310GS. С технической точки зрения он отличается от собрата увеличенными ходами подвески и более высоким клиренсом.
Да и стилистически он уже довольно близок к легендарным баварским «гусям» — большим туристическим мотоциклам линейки GS. Для первого шага в мир экстремальных мотопутешествий — то что надо. Но для действительно дальней и сложной дороги он вряд ли подойдёт
- Уважаемая в среде отечественных мотоциклистов марка, малый вес, отличная управляемость
- Невыдающиеся скоростные данные, скромные габариты
Даже маленький KTM — это всё равно KTM! Дерзкий, азартный, острый в управлении и «Ready to race!» — как гласит рекламный слоган австрийской компании. Впрочем, с
Но чего у KTM 250 Duke не отнять, так это хорошей энергоёмкой подвески, выполненной на качественных компонентах WP Suspension. Благодаря ей вы непременно наверстаете в поворотах всё то, что проиграете на разгоне. Если, конечно, хватит навыков управления. Их пока нет? Тогда 250 Duke станет прекрасной школьной партой, чтобы их приобрести и отточить. Кстати, имейте в виду: KTM — это диагноз. Подсев однажды на мотоциклы этой марки, вы уже вряд ли впоследствии ей измените.
- Репутация марки, эффектный дизайн, продвинутая система ABS
- Для модели, заявляющей о своих спортивных генах, 31 л.с. — слишком мало
Это Honda, и этим уже всё сказано. Авторитет данной марки в нашей стране столь высок, что за один только фирменный шильдик этой модели уже можно простить всё остальное. Хотя, если тщательно разобраться, то прощать в общем-то и нечего. Ну, разве что CB300R делается не в Японии, а в Таиланде, в отличие от своих старших братьев. Но это уже далеко не первый случай в нашем обзоре, когда именитый производитель отдаёт младшие в линейке модели на аутсорс в третьи страны.
Среди явных достоинств модели стоит упомянуть и то, что стилистически она здорово напоминает своих старших братьев — CB650R и даже CB1000R. Все эти мотоциклы относятся к одному семейству Neo Sports Cafe, и новичкам это должно льстить! А управляемость «Хонды» не разочарует даже опытных мотоциклистов.
- «Нормальные» размеры мотоцикла, мощный тяговитый мотор
- Молодая марка с пока ещё развивающейся дилерской сетью
Новинка нашего рынка! Voge — это «премиальная», как они сами заявляют, китайская марка, только в этом году официально пришедшая в Россию. По большому счёту, все мотоциклы Voge — это перелицованные и заметно улучшенные модели Loncin. Этих «китайцев» бояться не стоит. Во-первых, Loncin — один из крупнейших производителей мотоциклов не только в Китае, но и в мире. А во-вторых, о серьёзности этой компании свидетельствует хотя бы тот факт, что она долгое время на контрактной основе выпускала моторы для мотоциклов BMW.
500-кубовый Voge 500R — флагманская модель. Этот мотоцикл большой, в отличие от большинства конкурентов, изначально спроектированных под невысоких азиатских водителей. Добавьте к этому неплохой тяговитый мотор, брендовые элементы подвески и тормозов, и у вас получится очень даже «не стыдный» мотоцикл на каждый день. Кстати, у Voge, также как и у BMW, есть «внедорожная» версия 500DS, которая дороже нейкеда всего на 25 000 рублей.
- Отличная подвеска со спортивными корнями, лёгкий и мощный мотор
- Довольно высокая цена, плохо приспособлен для дальних поездок
Младшая модель в ямаховской линейке MT. Агрессивный городской мотоцикл, унаследовавший многие черты характера и технические решения у легендарных спортивных моделей компании Yamaha. Длинная колёсная база — практически такая же, как у спортбайка Yamaha R1, — позволяет
Интересная особенность модели — удлинённый задний маятник с асимметричным креплением амортизатора, который стал визитной карточкой всех мотоциклов линейки MT, от нашего
- Мощность, подвеска, управляемость — и, конечно же, бренд КТМ
- Требовательное к водительским навыкам шасси
Второй KTM в нашем рейтинге. Эта модель уже заметно мощнее своего младшего брата, и она не позволит вам жаловаться на недостаток динамики. Скорее, наоборот: мотоцикл будет постоянно провоцировать вас ехать быстрее, чем по-хорошему следовало бы. Отличная подвеска, отточенная управляемость, а что ещё надо начинающему спортсмену?
KTM 390 Duke позволит вам не только агрессивно и напористо передвигаться по городу, но и при желании выезжать в выходные на гоночный трек. Характер у этой модели не самый простой, но если вы с ней сживётесь, то следующим вашим мотоциклом наверняка тоже будет KTM. Другой, только ещё мощнее и немного побольше. Среди несомненных достоинств — приборная панель, выполненная на основе многоцветного TFT-дисплея, и возможность подключения смартфона. И то, и другое — редкость в этом классе!
- Мощный, высокотехнологичный и современный мотоцикл, сделанный в Японии
- Традиционно высокая цена, возможны задержки с поставками запчастей
«Раздетый» или, если угодно, городской вариант спортбайка Ninja 400. Высокотехнологичный и суперсовременный японский мотоцикл. Модель этого года. По сравнению со своей предшественницей, моделью Z300, новинка стала заметно мощнее. Более лёгкая и жёсткая рама, а также передняя вилка с перьями увеличенного диаметра сделали её управляемость ещё более острой.
Сам производитель называет Z400 «городским хищником». Да, возможно, он хищник, но не слишком кровожадный и пока ещё довольно маленький. Впрочем, бросив на него беглый взгляд, вы не сразу поймёте, что перед вами 400-кубовая модель, а не её старший брат — Kawasaki Z650. В заблуждение вводят характерный профиль мотоцикла с опущенной вперёд передней частью и приподнятой задней, а также характерная светодиодная фара головного света и идентичная приборная панель, выполненная на основе многофункционального TFT-дисплея.
- Полноценный туристический эндуро с длинноходными подвесками и удобной посадкой
- Ещё более высокая цена, чем у Kawasaki Z400, меньшая мощность
Компактный туристический эндуро
Большой ход подвесок, удобный широкий руль и оптимальная высота по седлу отлично дополняют хорошую маневренность как на асфальте, так и на лёгком бездорожье, а также ровную тягу современного двухцилиндрового 300-кубового двигателя. Плюс — большой выбор оригинальных аксессуаров, которые помогут приспособить мотоцикл как для поездок по городу, так и для дальних путешествий. Тягаться в максимальной скорости и динамике с моделями Kawasaki Z400 или Ninja 400 эта модель, конечно, не сможет, но по комфорту в дальней дороге превзойдёт их на голову. Мечтаете о мотопутешествиях? Присмотритесь к
- Это Harley-Davidson! Дружелюбный характер и тяговитый двигатель
- Если присмотреться, заметны огрехи в качестве сборки
И в заключение обзора — снова мотоцикл из Индии. Street 750 — единственный на сегодняшний день Harley-Davidson, который выпускается за пределами США. Это самый мощный и самый дорогой мотоцикл в нашей подборке. И он единственный не попадает в европейскую категорию А2, но всё равно отлично подойдёт начинающему мотоциклисту.
Тяговитый 750-кубовый двигатель отличается ровным характером и не испугает даже неопытного водителя. Street в целом весьма покладист и дружелюбен. Но при этом он достаточно быстр и манёвренен. К тому же этот мотоцикл, как говорят, метрический, а не дюймовый. Это заметно облегчает его ремонт и обслуживание в наших условиях. А магические буквы Harley-Davidson на бензобаке позволят вам свысока поглядывать на других мотоциклистов. Ну разве не повод немного переплатить?
Сводная таблица характеристик
|Модель
|Рабочий объём, см³
|Мощность, кг
|Колесная база*, мм
|Высота по седлу**, мм
|Масса***, кг
|Bajaj Dominar 400
|373
|40
|1453
|805
|182
|BMW G310R
|313
|34
|1374
|785
|159
|KTM 250 Duke
|249
|31
|1357
|830
|159
|Honda CB300R
|286
|31
|1355
|799
|145
|Voge 500R
|471
|46
|1450
|785
|195
|Yamaha MT-03
|321
|42
|1380
|755
|168
|KTM 390 Duke
|373
|44
|1357
|830
|162
|Kawasaki Z400
|399
|45
|1370
|785
|167
|Kawasaki Versus-X 300
|296
|40
|1450
|845
|175
|HD Street 750
|749
|58
|1520
|720
|233