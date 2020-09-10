Почему мотоциклы так дорого стоят?

Всего два колеса, но это совсем другие колёса

Если же говорить о колёсах, которых, как вы верно заметили, у мотоцикла меньше, чем у автомобиля, то это немного другие колёса. Для действи­тельно быстрых моделей их делают из сверхлёгких сплавов, алюминия, магния и даже из углеволокна. Понятно, что такие технологии стоят денег. Но даже «классическое» спицованное колесо для неспешного круизера обойдётся вам в магазине запчастей чуть ли не в две россий­ские «медианные» зарплаты. А что вы хотели? Множество составных элементов — обод, спицы, втулки и так далее, плюс изрядная доля ручного труда — сборка, доводка, балансировка…

И не забывайте про шины! Автомобильная и мотоциклетная покрышка — далеко не одно и то же. Мотоциклетная стоит примерно вдвое дороже. Почему? Потому, что для неё очень важны точность изготов­ления, малый вес и качество самой резиновой смеси. По самым приблизи­тельным подсчётам, суммарное пятно контакта шин мотоцикла с дорогой чуть ли не в десять раз меньше, чем у автомобиля. А мощность, которую приходится реализо­вывать, как минимум сравнимая. А иногда и большая.

Надеюсь, теперь вы поняли, почему страшный сон любого мотоциклиста — это влететь на скорости в глубокую выбоину в асфальте. Нет, сам мотоцикл при этом скорее всего не упадёт. На скорости он очень устойчив. Но колесо придётся в лучшем случае чинить, а в худшем менять. В сборе, вместе с покрышкой. Для байкеров среднего достатка это означает, что ближайший месяц, а то и два придётся провести на «Дошираке». Невесёлая перспектива!