ГИБДД сообщила о резком росте числа аварий с мотоциклами и самокатами

Российская ГИБДД зафиксировала всплеск ДТП с участием двух­колёсного транспорта. Как пишет «КоммерсантЪ», количество аварий с мотоциклами в апреле выросло более чем в 6 раз по сравнению с мартом, самокаты и прочие подобные транс­портные средства попадали в ДТП в 5 раз чаще. В столичном ЦОДД отметили, что подобный всплеск считается традици­онным явлением.

Мотоциклисты становились участниками аварий с пострадав­шими за апрель 258 раз, водители мопедов, электро­самокатов «и прирав­ненных к ним транс­портных средств» — 101 раз. Ещё в 332 авариях приняли непосред­ственное участие велосипедисты.

При этом больше всего таких ДТП произошло на терри­тории Москвы и Москов­ской области. К примеру, зафиксиро­вано 29 аварий с мотоциклами и 43 столкно­вения с вело­сипедистами.

В столичном Центре организации дорожного движения изданию заявили, что такой рост аварий­ности с наступле­нием тёплой погоды и увеличе­нием активности водителей двух­колёсного транспорта фиксируется ежегодно. При этом ведомство отметило, что уже ведутся работы по обустройству инфра­структуры для вело­сипедистов и пилотов самокатов. Кроме того, ЦОДД обдумывает возмож­ность организации специальных «контр­аварийных» курсов для курьеров, работающих в сервисах доставки и пере­двига­ющихся на велосипедах и самокатах.

В конце апреля столичный ЦОДД утверждал, что ситуация с ДТП на дорогах Москвы улучшилась примерно на четверть. Особо отмечалось, что стало гораздо меньше аварий с мото­циклистами. Если за аналогичный период прошлого года таких было зафиксиро­вано 32, то в 2021-м на момент публикации статистики — только 7.