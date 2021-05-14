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ГИБДД сообщила о резком росте числа аварий с мотоциклами и самокатами

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Дмитрий Елизаров

Российская ГИБДД зафиксировала всплеск ДТП с участием двух­колёсного транспорта. Как пишет «КоммерсантЪ», количество аварий с мотоциклами в апреле выросло более чем в 6 раз по сравнению с мартом, самокаты и прочие подобные транс­портные средства попадали в ДТП в 5 раз чаще. В столичном ЦОДД отметили, что подобный всплеск считается традици­онным явлением.

  • Мотоциклисты становились участниками аварий с пострадав­шими за апрель 258 раз, водители мопедов, электро­самокатов «и прирав­ненных к ним транс­портных средств» — 101 раз. Ещё в 332 авариях приняли непосред­ственное участие велосипедисты.

  • При этом больше всего таких ДТП произошло на терри­тории Москвы и Москов­ской области. К примеру, зафиксиро­вано 29 аварий с мотоциклами и 43 столкно­вения с вело­сипедистами.

  • В столичном Центре организации дорожного движения изданию заявили, что такой рост аварий­ности с наступле­нием тёплой погоды и увеличе­нием активности водителей двух­колёсного транспорта фиксируется ежегодно. При этом ведомство отметило, что уже ведутся работы по обустройству инфра­структуры для вело­сипедистов и пилотов самокатов. Кроме того, ЦОДД обдумывает возмож­ность организации специальных «контр­аварийных» курсов для курьеров, работающих в сервисах доставки и пере­двига­ющихся на велосипедах и самокатах.

  • В конце апреля столичный ЦОДД утверждал, что ситуация с ДТП на дорогах Москвы улучшилась примерно на четверть. Особо отмечалось, что стало гораздо меньше аварий с мото­циклистами. Если за аналогичный период прошлого года таких было зафиксиро­вано 32, то в 2021-м на момент публикации статистики — только 7.

  • Самым же аварийным, с точки зрения тяжести послед­ствий ДТП, временем суток дептранс объявил период с 21:00 до 2 часов ночи. На это время приходится около трети всех погибших в авариях.

Ездите на чём-нибудь двухколёсном?

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