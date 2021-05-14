ГИБДД сообщила о резком росте числа аварий с мотоциклами и самокатами
Дмитрий Елизаров
Российская ГИБДД зафиксировала всплеск ДТП с участием двухколёсного транспорта. Как пишет «КоммерсантЪ», количество аварий с мотоциклами в апреле выросло более чем в 6 раз по сравнению с мартом, самокаты и прочие подобные транспортные средства попадали в ДТП в 5 раз чаще. В столичном ЦОДД отметили, что подобный всплеск считается традиционным явлением.
Мотоциклисты становились участниками аварий с пострадавшими за апрель 258 раз, водители мопедов, электросамокатов «и приравненных к ним транспортных средств» — 101 раз. Ещё в 332 авариях приняли непосредственное участие велосипедисты.
При этом больше всего таких ДТП произошло на территории Москвы и Московской области. К примеру, зафиксировано 29 аварий с мотоциклами и 43 столкновения с велосипедистами.
В столичном Центре организации дорожного движения изданию заявили, что такой рост аварийности с наступлением тёплой погоды и увеличением активности водителей двухколёсного транспорта фиксируется ежегодно. При этом ведомство отметило, что уже ведутся работы по обустройству инфраструктуры для велосипедистов и пилотов самокатов. Кроме того, ЦОДД обдумывает возможность организации специальных «контраварийных» курсов для курьеров, работающих в сервисах доставки и передвигающихся на велосипедах и самокатах.
В конце апреля столичный ЦОДД утверждал, что ситуация с ДТП на дорогах Москвы улучшилась примерно на четверть. Особо отмечалось, что стало гораздо меньше аварий с мотоциклистами. Если за аналогичный период прошлого года таких было зафиксировано 32, то в
2021-мна момент публикации статистики — только 7.
Самым же аварийным, с точки зрения тяжести последствий ДТП, временем суток дептранс объявил период с 21:00 до 2 часов ночи. На это время приходится около трети всех погибших в авариях.