На продажу выставлен автодом, благодаря которому можно вообще не уезжать с трека

Универсальная машина построена на базе тягача Peterbilt 388. Жилая зона, размещённая непосред­ственно на шасси, вмещает в себя несколько спальных мест, кухню, душевую комнату и туалет, множество шкафов и большую зону отдыха с диванами.

В специальном прицепе находится просторный гараж с подъём­ником и мастерская, где установ­лено различное оборудо­вание для работы с автомобилем и удобные органай­зеры для всевозможных запчастей и мелочёвки.

Подготовкой автодома занималась профильная фирма S&S Welding. Он был построен по заказу гоночной команды Hillbilly Deluxe Racing из Мэриленда, США, выступавшей в кольцевых гонках класса Super Late Model. Помимо ярко-синего цвета, автодом получил синюю неоновую подсветку под днищем — для своих машин команда тоже использо­вала этот цвет.