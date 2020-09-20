На продажу выставлен автодом, благодаря которому можно вообще не уезжать с трека
Михаил Кондратьев
В «Фейсбуке» разместили объявление о продаже гигантского автодома, который позволяет одновременно жить в нём и заниматься автомобилем в просторной мастерской. За моторхоум в хорошем состоянии просят 550 тысяч долларов. На объявление обратил внимание портал The Drive.
Универсальная машина построена на базе тягача Peterbilt 388. Жилая зона, размещённая непосредственно на шасси, вмещает в себя несколько спальных мест, кухню, душевую комнату и туалет, множество шкафов и большую зону отдыха с диванами.
В специальном прицепе находится просторный гараж с подъёмником и мастерская, где установлено различное оборудование для работы с автомобилем и удобные органайзеры для всевозможных запчастей и мелочёвки.
Подготовкой автодома занималась профильная фирма S&S Welding. Он был построен по заказу гоночной команды Hillbilly Deluxe Racing из Мэриленда, США, выступавшей в кольцевых гонках класса Super Late Model. Помимо ярко-синего цвета, автодом получил синюю неоновую подсветку под днищем — для своих машин команда тоже использовала этот цвет.
Пробег автодома-мастерской составляет около четырёх тысяч километров, годом постройки значится
2020-й.