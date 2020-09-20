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На продажу выставлен автодом, благодаря которому можно вообще не уезжать с трека

Новости

Михаил Кондратьев

В «Фейсбуке» разместили объявление о продаже гигантского автодома, который позволяет одно­временно жить в нём и заниматься автомо­билем в просторной мастерской. За моторхоум в хорошем состоянии просят 550 тысяч долларов. На объявление обратил внимание портал The Drive.

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  • Универсальная машина построена на базе тягача Peterbilt 388. Жилая зона, размещённая непосред­ственно на шасси, вмещает в себя несколько спальных мест, кухню, душевую комнату и туалет, множество шкафов и большую зону отдыха с диванами.

  • В специальном прицепе находится просторный гараж с подъём­ником и мастерская, где установ­лено различное оборудо­вание для работы с автомобилем и удобные органай­зеры для всевозможных запчастей и мелочёвки.

  • Подготовкой автодома занималась профильная фирма S&S Welding. Он был построен по заказу гоночной команды Hillbilly Deluxe Racing из Мэриленда, США, выступавшей в кольцевых гонках класса Super Late Model. Помимо ярко-синего цвета, автодом получил синюю неоновую подсветку под днищем — для своих машин команда тоже использо­вала этот цвет.

  • Пробег автодома-мастерской составляет около четырёх тысяч километров, годом постройки значится 2020-й.

Стоит своих денег такая универсальная вещь?

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