«Большой экзамен ПДД» на Авто.ру: как это было
Руслан Буслов
Авто.ру подвёл итоги «Большого экзамена ПДД», который проходил с 5 ноября по 4 декабря. В экзамене приняли участие 148 439 человек, из них больше 117 тысяч смогли пройти его до конца. 84 процента выбрали тест для автомобилистов, а остальные отвечали на дополнительные вопросы для пешеходов и велосипедистов.
В среднем на прохождение экзамена у участников уходило 13 минут и 15 секунд, а средний результат — 31 балл из 60 возможных. От 30 до 45 баллов набрали 6% экзаменуемых, а в диапазон от 45 до 50 баллов уложились 1,3% из тех, кто дошёл до конца. Правильно на все вопросы ответили 2 человека.
Самым сложным оказался вопрос из списка «Элементарно» — он касался личности, перегородившей железнодорожный переезд.
Самым простым — вопрос на знание базовых принципов ПДД.
Партнёрами «Большого экзамена ПДД» Авто.ру стали бренды РАТ, FIT Service, Jo Malone London, Castrol, Яндекс.Плюс, Тинькофф и Яндекс.Драйв. Участники теста получили больше 20 тысяч подарков, а главным призом стал полис Каско сроком на год от банка Тинькофф.