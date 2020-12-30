Можно остановиться после знака или нет: непростая задача на знание ПДД

«Большой экзамен ПДД» на Авто.ру: как это было

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Руслан Буслов

Авто.ру подвёл итоги «Большого экзамена ПДД», который проходил с 5 ноября по 4 декабря. В экзамене приняли участие 148 439 человек, из них больше 117 тысяч смогли пройти его до конца. 84 процента выбрали тест для автомо­билистов, а остальные отвечали на допол­нитель­ные вопросы для пешеходов и велосипедистов.

  • В среднем на прохождение экзамена у участников уходило 13 минут и 15 секунд, а средний результат — 31 балл из 60 возможных. От 30 до 45 баллов набрали 6% экзаменуемых, а в диапазон от 45 до 50 баллов уложились 1,3% из тех, кто дошёл до конца. Правильно на все вопросы ответили 2 человека.

  • Самым сложным оказался вопрос из списка «Элементарно» — он касался личности, перегоро­дившей железно­дорожный переезд.

  • Самым простым — вопрос на знание базовых принципов ПДД.

  • Партнёрами «Большого экзамена ПДД» Авто.ру стали бренды РАТ, FIT Service, Jo Malone London, Castrol, Яндекс.Плюс, Тинькофф и Яндекс.Драйв. Участники теста получили больше 20 тысяч подарков, а главным призом стал полис Каско сроком на год от банка Тинькофф.

Участвовали в экзамене?

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