«Большой экзамен ПДД» на Авто.ру: как это было

В среднем на прохождение экзамена у участников уходило 13 минут и 15 секунд, а средний результат — 31 балл из 60 возможных. От 30 до 45 баллов набрали 6% экзаменуемых, а в диапазон от 45 до 50 баллов уложились 1,3% из тех, кто дошёл до конца. Правильно на все вопросы ответили 2 человека.