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Уникальный Ford Bronco продали с аукциона за 137 миллионов рублей

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Mecum ушло с молотка уникальное спортивное багги начала 1970-х — внедорожник гонщика Парнелли Джонса с собственным именем Big Oly. Стилизо­ванный под тогдашний Ford Bronco спорткар аукционисты называют «самым известным в мире Бронко». Как уточняет The Drive, эта слава обошлась его нынешнему владельцу в 1,87 миллиона долларов или 137,4 миллиона рублей.

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  • Багги построен на пространственной раме, и по большому счёту с серийным Ford Bronco его роднит лишь дизайн экстерьера. В движе­ние задне­приводный спорткар приводится 5,7-литровым V8 Windsor с отдачей в 390 л.с.

  • Известность Big Oly принесли его много­численные победы на разного рода внедорожных гонках, включая два победных финиша на знаменитом затяжном рейде Baja 1000 — Парнелли Джонс и Билл Стропп лидировали в этой гонке в 1971 и 1972 годах. Ранее аукционисты заявляли, что внедорожник ценен не только своими победами, но и кон­структив­ными инновациями, навсегда изменив­шими мир гонок по бездорожью.

  • Состоявшаяся сделка — по сути, первый случай, когда знаменитый внедорожник меняет владельца: всё это время он находился в личной коллекции Парнелли Джонса. Кто именно приобрёл внедорожник и с какой целью, не уточняется. Издание The Drive пред­полагает, что Big Oly займёт своё место в частной автомобильной коллекции.

  • Примечательно, что раритет оказался как минимум в полтора раза дороже самого первого нового Ford Bronco: внедорожник с VIN-номером 001 не так давно продали за 1 075 000 долларов.

  • Свою версию Ford Bronco с V8 на базе внедорожника нового поколения уже готовят в ателье Hennessey. В офици­альной моторной гамме Бронко восьми­цилиндрового двигателя нет, однако тюнеры обещают снабдить внедорожник 750-сильным агрегатом — это позволит ему ускоряться до 60 миль в час (96 км/ч) за 4,5 секунды.

Заслуживает этот багги такой цены?

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