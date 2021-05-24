Уникальный Ford Bronco продали с аукциона за 137 миллионов рублей

Багги построен на пространственной раме, и по большому счёту с серийным Ford Bronco его роднит лишь дизайн экстерьера. В движе­ние задне­приводный спорткар приводится 5,7-литровым V8 Windsor с отдачей в 390 л.с.

Известность Big Oly принесли его много­численные победы на разного рода внедорожных гонках, включая два победных финиша на знаменитом затяжном рейде Baja 1000 — Парнелли Джонс и Билл Стропп лидировали в этой гонке в 1971 и 1972 годах. Ранее аукционисты заявляли, что внедорожник ценен не только своими победами, но и кон­структив­ными инновациями, навсегда изменив­шими мир гонок по бездорожью.

Состоявшаяся сделка — по сути, первый случай, когда знаменитый внедорожник меняет владельца: всё это время он находился в личной коллекции Парнелли Джонса. Кто именно приобрёл внедорожник и с какой целью, не уточняется. Издание The Drive пред­полагает, что Big Oly займёт своё место в частной автомобильной коллекции.

Примечательно, что раритет оказался как минимум в полтора раза дороже самого первого нового Ford Bronco: внедорожник с VIN-номером 001 не так давно продали за 1 075 000 долларов.