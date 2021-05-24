Уникальный Ford Bronco продали с аукциона за 137 миллионов рублей
Дмитрий Елизаров
На аукционе Mecum ушло с молотка уникальное спортивное багги начала
Багги построен на пространственной раме, и по большому счёту с серийным Ford Bronco его роднит лишь дизайн экстерьера. В движение заднеприводный спорткар приводится 5,7-литровым V8 Windsor с отдачей в 390 л.с.
Известность Big Oly принесли его многочисленные победы на разного рода внедорожных гонках, включая два победных финиша на знаменитом затяжном рейде Baja 1000 — Парнелли Джонс и Билл Стропп лидировали в этой гонке в 1971 и 1972 годах. Ранее аукционисты заявляли, что внедорожник ценен не только своими победами, но и конструктивными инновациями, навсегда изменившими мир гонок по бездорожью.
Состоявшаяся сделка — по сути, первый случай, когда знаменитый внедорожник меняет владельца: всё это время он находился в личной коллекции Парнелли Джонса. Кто именно приобрёл внедорожник и с какой целью, не уточняется. Издание The Drive предполагает, что Big Oly займёт своё место в частной автомобильной коллекции.
Примечательно, что раритет оказался как минимум в полтора раза дороже самого первого нового Ford Bronco: внедорожник с VIN-номером 001 не так давно продали за
1 075 000долларов.
Свою версию Ford Bronco с V8 на базе внедорожника нового поколения уже готовят в ателье Hennessey. В официальной моторной гамме Бронко восьмицилиндрового двигателя нет, однако тюнеры обещают снабдить внедорожник 750-сильным агрегатом — это позволит ему ускоряться до 60 миль в час
(96 км/ч)за 4,5 секунды.