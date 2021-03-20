Массовый перевод машин на газ, мощнейшая Pagani с V12 и другие события дня

С молотка уйдёт самый известный в мире Ford Bronco

Новости

Дмитрий Елизаров

Аукционный дом Mecum организует распродажу части авто­мобильной коллекции знаменитого американ­ского гонщика Парнелли Джонса, участника двух десятков разно­калиберных Залов авто­спортивной славы. Среди прочего на продажу выставят уникальный Ford Bronco — багги по имени Big Oly, который аукционисты называют самым известным Бронко на планете.

1/11

  • Гоночный прототип был построен с некоторыми заим­ство­ваниями конструкции серийного Ford Bronco начала 70-х годов, но базировался на трубчатой раме, а кузовные панели для него выпол­нили из стекло­пластика и алюминия, превратив крышу в подобие антикрыла. Кроме того, Big Oly (назвали его так по имени титуль­ного спонсора — компании Olympia) был заднеприводным.

  • Багги снабдили 5,7-литровым V8 Windsor, разви­вавшим 390 л.с. На этой машине Парнелли Джонс и Билл Стропп дважды, в 1971 и 1972 годах выиграли знаменитый ралли-рейд Baja 1000 (причём в первый год опередив даже мото­циклистов) и целый ряд менее затяжных гонок, включая, к примеру, Baja 500 и Mint 400. Однако, по мнению аукци­онистов, заслуга Big Oly не только в победах — этот прототип «навсегда изменил принципы разработки и конструиро­вания для внедорожных гонок».

  • Всё это время Big Oly считался частью личной авто­мобильной коллекции Парнелли Джонса и покидал его апарта­менты по большому счёту только ради участия в тематических выставках. Какую сумму планируется выручить за уникальный внедорожник, не уточняется. Торги по машинам из собрания знаменитого гонщика пройдут в Индиана­полисе с 14 по 22 мая.

  • Американское тюнинг-ателье Saleen уже готово дорабатывать современные Ford Bronco в стилистике Big Oly: программа была анонсиро­вана на следующий день после премьеры внедорожника. Бронко получит новую внешность и модерни­зированное шасси.

Доводилось участвовать во внедорожных гонках?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение