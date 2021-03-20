С молотка уйдёт самый известный в мире Ford Bronco
Дмитрий Елизаров
Аукционный дом Mecum организует распродажу части автомобильной коллекции знаменитого американского гонщика Парнелли Джонса, участника двух десятков разнокалиберных Залов автоспортивной славы. Среди прочего на продажу выставят уникальный Ford Bronco — багги по имени Big Oly, который аукционисты называют самым известным Бронко на планете.
Гоночный прототип был построен с некоторыми заимствованиями конструкции серийного Ford Bronco начала
70-хгодов, но базировался на трубчатой раме, а кузовные панели для него выполнили из стеклопластика и алюминия, превратив крышу в подобие антикрыла. Кроме того, Big Oly (назвали его так по имени титульного спонсора — компании Olympia) был заднеприводным.
Багги снабдили 5,7-литровым V8 Windsor, развивавшим 390 л.с. На этой машине Парнелли Джонс и Билл Стропп дважды, в 1971 и 1972 годах выиграли знаменитый ралли-рейд Baja 1000 (причём в первый год опередив даже мотоциклистов) и целый ряд менее затяжных гонок, включая, к примеру, Baja 500 и Mint 400. Однако, по мнению аукционистов, заслуга Big Oly не только в победах — этот прототип «навсегда изменил принципы разработки и конструирования для внедорожных гонок».
Всё это время Big Oly считался частью личной автомобильной коллекции Парнелли Джонса и покидал его апартаменты по большому счёту только ради участия в тематических выставках. Какую сумму планируется выручить за уникальный внедорожник, не уточняется. Торги по машинам из собрания знаменитого гонщика пройдут в Индианаполисе с 14 по 22 мая.
Американское тюнинг-ателье Saleen уже готово дорабатывать современные Ford Bronco в стилистике Big Oly: программа была анонсирована на следующий день после премьеры внедорожника. Бронко получит новую внешность и модернизированное шасси.