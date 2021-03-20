С молотка уйдёт самый известный в мире Ford Bronco

Гоночный прототип был построен с некоторыми заим­ство­ваниями конструкции серийного Ford Bronco начала 70-х годов, но базировался на трубчатой раме, а кузовные панели для него выпол­нили из стекло­пластика и алюминия, превратив крышу в подобие антикрыла. Кроме того, Big Oly (назвали его так по имени титуль­ного спонсора — компании Olympia) был заднеприводным.

Багги снабдили 5,7-литровым V8 Windsor, разви­вавшим 390 л.с. На этой машине Парнелли Джонс и Билл Стропп дважды, в 1971 и 1972 годах выиграли знаменитый ралли-рейд Baja 1000 (причём в первый год опередив даже мото­циклистов) и целый ряд менее затяжных гонок, включая, к примеру, Baja 500 и Mint 400. Однако, по мнению аукци­онистов, заслуга Big Oly не только в победах — этот прототип «навсегда изменил принципы разработки и конструиро­вания для внедорожных гонок».

Всё это время Big Oly считался частью личной авто­мобильной коллекции Парнелли Джонса и покидал его апарта­менты по большому счёту только ради участия в тематических выставках. Какую сумму планируется выручить за уникальный внедорожник, не уточняется. Торги по машинам из собрания знаменитого гонщика пройдут в Индиана­полисе с 14 по 22 мая.