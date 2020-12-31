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Эпичное видео: в дрэге сравнили все поколения Porsche 911 Turbo

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Дмитрий Елизаров

Компания Porsche опубликовала на YouTube эпичное видео с участием семи представителей разных поколений 911 Turbo и знаменитых спортсменов, включая Марка Уэббера и первого победителя гоночной серии Carrera Cup Олафа Манти. В гонке, как утверждается, не победил никто.

  • Технически в организованной компанией Porsche гонке первым к финишу пришёл Porsche 911 Turbo последнего поколения, замыкающим же оказался родоначальник модели. Однако отстал он не слишком критично. Кроме того, его пилот заявил о «подлинности» спорткара серии 930: по мнению компании, вождение классического образца 70-х годов доставляет особо острые водительские ощущения.

  • На видео наглядно продемонстрирован прогресс развития семейства. Если мотор самого первого 911 Turbo развивал 260 л.с., то к актуальному поколению энерговооружённость спорткара выросла до 580 л.с., а время разгона до 100 км/ч уменьшилось с 5,4 до 2,8 секунды.

  • Последней новинкой от Porsche в нынешнем году стал 911 GT3 Cup, предназначенный для частных гоночных команд. Для его создания использовали модифицированный кузов 911 Turbo, но двигатель оставили прежним — это оппозитная «шестёрка» объёмом 4,0 литра с увеличенной до 510 л.с. мощностью.

Какой 911 Turbo предпочли бы вы?

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