Эпичное видео: в дрэге сравнили все поколения Porsche 911 Turbo

Технически в организованной компанией Porsche гонке первым к финишу пришёл Porsche 911 Turbo последнего поколения, замыкающим же оказался родоначальник модели. Однако отстал он не слишком критично. Кроме того, его пилот заявил о «подлинности» спорткара серии 930: по мнению компании, вождение классического образца 70-х годов доставляет особо острые водительские ощущения.

На видео наглядно продемонстрирован прогресс развития семейства. Если мотор самого первого 911 Turbo развивал 260 л.с., то к актуальному поколению энерговооружённость спорткара выросла до 580 л.с., а время разгона до 100 км/ч уменьшилось с 5,4 до 2,8 секунды.