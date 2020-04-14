Когда моторы были большими: много литров за мало денег
Алексей Олефиренко
Небольшие, но мощные турбомоторы появились не вчера и не сегодня, однако именно в наши дни они пользуются наибольшим спросом. Настолько серьёзным, что альтернатив им практически нет. А ведь относительно недавно у автомобилистов ещё был выбор между большими атмосферниками и компактными наддувными агрегатами. Если вы скучаете по тем временам, то эта подборка для вас: выбрали машины с моторами больше пяти литров и ценником не более 500 000 рублей, которые прямо сейчас можно купить на Авто.ру.
Mercedes-Benz R 500
R-класс — модель, которая пошла не по сценарию маркетологов. Она провалилась на американском рынке (на который, собственно говоря, и была рассчитана), неплохо зашла в Европе и прижилась в Китае — там этот вэн продаётся по сей день! В России
Зачем покупать кроссовер ML500, когда за 500 000 рублей можно приобрести полноприводный минивэн на той же платформе! Минивэн, под капотом которого установлен пятилитровый V8 мощностью 306 лошадиных сил. Минивэн, который разгоняется до
Конечно, R-класс был доступен и с моторами попроще, но самый сок — версии с V8. Да-да, именно «версии». Ведь минивэн был доступен и в исполнении R 63 AMG с 6,2-литровым 510-сильным V8! Таких, правда, построили меньше тысячи. А вот R 500 по миру хватает.
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Ford Econoline
Ford Econoline — это американский грузовой фургон старой закалки: минимум электроники, рамная конструкция, внушительные габариты и монструозные двигатели. Машина настолько неприхотливая и выносливая, что без существенных изменений выпускается с 1991 года. Сейчас, правда, только в грузовом варианте: от пассажирской версии, полюбившейся американским аэропортам, отказались ещё в
На Econoline четвёртого поколения, а тут речь пойдёт именно о нём, устанавливали двигатели объёмом от 4,2 литра и больше. Львиная доля машин, которые продаются в России, оснащена 5,8-литровыми бензиновыми V8 мощностью чуть больше 200 лошадиных сил. Если хочется что-то с намёком на экономичность, есть и дизели. На 7,3 литра...
Благодаря ломовому крутящему моменту Econoline в трафике не будет отставать от обычных легковушек. А на какой-нибудь стоянке сможет сжечь задние покрышки в бёрнауте. В общем, интересный автомобиль с множеством вариантов использования.
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Chevrolet Caprice/Impala SS и Cadillac Fleetwood
Герой киноэкранов, символ американской полиции и служб такси — последний рамный Caprice стал иконой ещё при жизни. Не помешала даже необычная внешность: за обтекаемый кузов на узком шасси
Концерн General Motors не питал иллюзий на счёт того, что Каприсом заинтересуется молодёжь, поэтому всё сделали по старинке: архаичная подвеска на шкворнях, которую нужно шприцевать, по-домашнему уютный салон с мягкими диванами, где могут разместиться шесть человек. По тем же канонам построен и соплатформенный Cadillac Fleetwood. И даже оспортивленная версия Chevrolet Impala SS: несмотря на мотор от Корвета, седан остаётся крайне комфортабельным.
Caprice со товарищи оснащались исключительно двигателями V8. Разница была лишь в рабочем объёме. Для Caprice минимум составлял 4,3 литра, а у Импалы и Флитвуда — 5,7 литра. Низкофорсированные «восьмёрки» не особо баловали мощностью, зато крутящего момента у них был вагон! Impala SS, например, могла похвастать 447 Н·м. Как и положено таким машинам, они комплектовались только «автоматами».
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Jeep Grand Cherokee
Если отбросить в сторону все ассоциации с «лихими девяностыми», Jeep Grand Cherokee — действительно неплохой автомобиль. Кожаная отделка, премиум-аудиосистема Jensen, бесключевой доступ, сиденья с памятью – всё, что только могли устанавливать на машины в
Сейчас подобные автомобили используют для вылазок на природу и участия во внедорожных триалах. Не в последнюю очередь из-за моторов: на момент своего появления Grand Cherokee был единственным серийным внедорожником, способным буксировать прицепы массой более 2225 килограммов. Потому что в
В наш полумиллионный бюджет вписываются и более свежие версии Grand Cherokee — без криминальной репутации, но требующие повышенного внимания при выборе и покупке. Ну а если хочется что-то покрупнее…
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Lincoln Navigator
После того, как в 1991 году было окончено производство Jeep Grand Wagoneer, американская автомобильная промышленность осталась без полноразмерного роскошного внедорожника. А поскольку отвечать британскому Range Rover чем-то нужно было, на сцене появился Lincoln Navigator. Тот самый Lincoln Navigator первого поколения, который прямо сейчас можно приобрести меньше, чем за полмиллиона рублей.
Более того, в эту сумму могут поместиться даже более свежие внедорожники второго поколения, которые отличались не только внешностью, но и обновлённой техникой: сзади появилась независимая подвеска, рулевое управление стало реечным... А вот двигатели у первых двух поколений Навигатора схожи — это 5,4-литровые V8 семейств InTech и Triton.
При покупке Lincoln Navigator вы получаете не только огромный двигатель, но самый роскошный американский внедорожник начала XXI века, у которого могут быть три ряда сидений, DVD-плеер для задних пассажиров, выезжающие подножки и ещё много других ништяков.
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Nissan Armada/Infiniti QX56
Два брата-близнеца, изначально предназначенные для американского рынка, 15 лет назад стоили в районе 50 тысяч долларов. А сейчас за них просят 500 тысяч. И не долларов, а рублей.
Огромные рамные внедорожники Armada и QX56 отличаются лишь оформлением и опциями, а технически они абсолютно идентичны. Обе машины построены на платформе пикапа Nissan Titan и обе оснащены атмосферным двигателем V8, рабочий объём которого составляет 5,6 литра. Его мощность — 320 лошадиных сил, а крутящий момент — 522 Н·м. Коробка тоже всего одна — пятиступенчатый «автомат».
В чём же тогда отличие, кроме шильдиков и внешности? Главным образом, в комплектации. У Infiniti она была одна, причём максимально «жирная»: с DVD-плеерами, навигацией, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения и так далее. А ещё Infiniti, в отличие от Armada, официально поставлялся в Россию.
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BMW 750i/760i
О да. «Семёрка» BMW тоже попадает в категорию «до полумиллиона». Причём сразу в трёх поколениях: Е32, Е38 и Е65.
Купить седан представительского класса по такой цене — затея заманчивая, но рисковая. Потому что на «семёрках» BMW мало кто аккуратно ездит в магазин за хлебушком. Плюс, никто не отменял усталость механики и электроники, некачественное обслуживание, воздействующие на кузов зимние реагенты… В общем, у представительских седанов этого ценового сегмента обязательно должен быть сюрприз, который рано или поздно даст о себе знать.
Однако в случае с BMW 750i в кузове Е32 (выпускалась с 1987 по 1994 год) покупатель получит V12 объёмом 5 литров и мощностью 300 лошадиных сил.
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Audi S8
Можно ли стать владельцем Lamborghini, располагая суммой в полмиллиона рублей? Ну… мы знаем один способ: купим Audi S8 второго поколения.
Главной особенностью седана является атмосферный 10-цилиндровый двигатель объёмом 5,2 литра. Похожий мотор устанавливается на суперкар R8 и Lamborghini Huracan. Благодаря непосредственному впрыску мотор развивает 450 лошадиных сил и 540 Н·м, что позволяет огромному лимузину удивлять пассажиров динамикой спорткара. На разгон до 100 километров в час S8 тратит 5,1 секунды, а максимальная скорость седана ограничена на 250 километрах в час. По крайней мере, так было с завода.
Правда, у второго поколения А8/S8 капризная электроника, да и 5,2-литровый V10 никогда эталоном надёжности не считался. А уж экономичностью (во всех смыслах этого слова) не славился подавно. В общем, 500 000 рублей — это лишь начало большого пути.
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Pontiac Firebird
Настоящий спорткар с большим мотором за полмиллиона рублей найти почти нереально. Исключения — американцы не первой свежести, вроде Pontiac Firebird третьего поколения.
Третье поколение «жар-птицы» появилось в начале 1980-х, когда о последствиях топливного кризиса 1973 года только-только начинали забывать. Поэтому большая часть двигателей у купе была четырёх- и шестицилиндровыми. Но поскольку американцы даже в кризисные времена не могли обойтись без V8, General Motors отвесил Firebird и пару «здоровяков» объёмом 5,0 и 5,7 литра. Их мощность, в зависимости от года выпуска, составляла от 150 до 230 лошадиных сил.
Покупая такую машину, надо понимать, что запчастей для неё мало, большую их часть придётся везти из-за океана и платить за них приличные суммы. Но, чёрт побери, это же машина из «Рыцаря дорог»! Разве она этого не стоит?!
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Mercedes-Benz E 55 AMG
V8 объёмом 5,4 литра. Никакого наддува. 354 лошадиные силы. 530 ньютон-метров. 5,4 секунды до 100 километров в час. И речь идёт не о среднемоторном купе, а о классическом седане. Автомобиле, который в годы его молодости называли «дрэгстер в смокинге». Автомобиле, который сейчас можно купить дешевле полумиллиона рублей.
Наверное, это самая харизматичная машина из всех, которые здесь представлены. E 55 AMG талантлив во всём: сейчас он неспешно катит по шоссе, не привлекая особого внимания, а через минуту — разрывает задние покрышки в клочья. Один звук его двигателя стоит вдвое дороже нашего бюджета.
Будучи настоящим «волком в овечьей шкуре», E 55 AMG в кузове W210 остаётся настоящим Мерседесом: у него автоматическая коробка передач, кожаный салон, полный электропакет.... Разница в том, что обычных