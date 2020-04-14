Когда моторы были большими: много литров за мало денег

R-класс — модель, которая пошла не по сценарию маркетологов. Она провалилась на американском рынке (на который, собственно говоря, и была рассчитана), неплохо зашла в Европе и прижилась в Китае — там этот вэн продаётся по сей день! В России R-класс особым спросом не пользовался: не жалуют у нас семейные машины, тем более дорогие. Зато сейчас этот необычный и даже роскошный автомобиль можно купить по очень привлекательной цене.

Зачем покупать кроссовер ML500, когда за 500 000 рублей можно приобрести полноприводный минивэн на той же платформе! Минивэн, под капотом которого установлен пятилитровый V8 мощностью 306 лошадиных сил. Минивэн, который разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд. Минивэн, который с семью пассажирами на борту набирает 245 километров в час. Солидный набор достоинств, не так ли?

Конечно, R-класс был доступен и с моторами попроще, но самый сок — версии с V8. Да-да, именно «версии». Ведь минивэн был доступен и в исполнении R 63 AMG с 6,2-литровым 510-сильным V8! Таких, правда, построили меньше тысячи. А вот R 500 по миру хватает.