Chrysler 300С '57: в мире не было никого мощнее
Тесты
Михаил Конончук
Этот автомобиль выглядит так же, как и многие «американцы» середины прошлого века. Только он не «один из», а самый главный! До него никто не мог похвастаться настолько гигантскими плавниками на корме, а мощность атмосферного мотора V8 была попросту запредельной.
Вдумайтесь: в те годы быстрее такого роскошного гиганта были только полугоночные Мерседесы и Феррари! Мы нашли и протестировали этот фантастический автомобиль с очень знакомым названием – Chrysler 300C. Из 1957 года.
Кто был круче всех в пятидесятых?
Почитать ещё