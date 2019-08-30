Chrysler 300С '57: в мире не было никого мощнее

Этот автомобиль выглядит так же, как и многие «амери­канцы» сере­дины прошлого века. Только он не «один из», а самый главный! До него никто не мог похвас­таться настолько гигант­скими плав­никами на корме, а мощность атмо­сфер­ного мотора V8 была попросту запре­дельной.