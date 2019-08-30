Пять вопросов к первой в истории Ладе с вариатором: тест Lada Xray Cross

Chrysler 300С '57: в мире не было никого мощнее

Тесты

Михаил Конончук

Этот автомобиль выглядит так же, как и многие «амери­канцы» сере­дины прошлого века. Только он не «один из», а самый главный! До него никто не мог похвас­таться настолько гигант­скими плав­никами на корме, а мощность атмо­сфер­ного мотора V8 была попросту запре­дельной.

– Объявление о продаже этого Крайслера: https://autoru.me/HqjZj – Плейлист со всеми раритетами, которые мы сняли: https://autoru.me/Gtoaq – Канал Глеба: https://autoru.me/HqjB9 Этот автомобиль выглядит так же, как и многие «американцы» середины прошлого века. Только он не «один из», а самый главный! До него никто не мог похвастаться настолько гигантскими плавниками на корме, а мощность атмосферного мотора V8 была попросту запредельной. Вдумайтесь: в те годы быстрее этого роскошного гиганта были только полугоночные Мерседесы и Феррари! Мы нашли и протестировали этот фантастический автомобиль с очень знакомым названием – Chrysler 300C. Из 1957 года.

Вдумайтесь: в те годы быстрее такого роскош­ного гиганта были только полу­гоноч­ные Мерсе­десы и Феррари! Мы нашли и протести­ровали этот фанта­стиче­ский авто­мобиль с очень знакомым назва­нием – Chrysler 300C. Из 1957 года.

Кто был круче всех в пятидесятых?

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