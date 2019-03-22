Большой Ледовски: боком на трёх спорткарах и двух супервнедорожниках

Даже братья Коэны не смогли бы прописать ещё более разномастный, харизматичный и яркий квинтет персонажей. Каждый из них безоговорочно крут и достоин своей отдельной истории, но идея объединить их общим сюжетом – авантюра, выходящая за границы всех возможных жанров.

Что из этого получится – решительно непонятно, но сегодняшние герои в любом случае найдут, о чём поболтать: все они мощные и полноприводные, а под колёсами лежит снежно-ледяной ковёр, который задаёт тон происходящему…

Колоритные ребята! BMW 8-й серии – по сути, наследница среднеразмерной «шестёрки», по воле маркетологов наречённая флагманской моделью и брошенная на битву с титанами класса «гран туризмо». Audi RS 5 – поменьше и попроще, зато злющая как тысяча чертей, ведь её миссия – попытаться доказать всему миру, что автомобили с четырьмя кольцами не всегда стерильны и до зевоты правильны.