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У создателей читов для видеоигр конфисковали суперкаров на 20 миллионов долларов

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Дмитрий Елизаров

Китайская полиция объявила о закрытии крупнейшей в мире организации, продававшей читы для онлайн-игр. На программах, позволяющих обходить правила, сообщество под названием Chicken Drumstick заработало по разным оценкам до 764 миллионов долларов. Как передаёт BBC, среди аресто­ванного имущества членов организации — несколько очень дорогих суперкаров.

  • Ресурс разрабатывал и продавал вспомогатель­ный софт для мульти­плеерных онлайн-игр наподобие Overwatch и Call of Duty Mobile. Программы, предо­ставляющие игрокам недокументи­ро­ванные возмож­ности (видеть сквозь стены, не промахи­ваться и тому подобное), продавались по подписке по ценам от 10 долларов в день до 200 долларов в месяц.

  • Спецоперация, проведённая китайской полицией совместно с местной IT-ком­панией Tencent, позволила ликви­дировать 17 онлайн-платформ по продаже читов. Кроме того, у 10 аресто­ванных членов сообщества Chicken Drumstick конфиско­вали имущества на 46 миллионов долларов, включая ряд дорогих авто­мобилей. Какие именно машины были изъяты, не уточняется, но на опублико­ванном фото можно увидеть суперкары марок Lamborghini, Ferrari и McLaren, а также ряд преми­альных внедорож­ников. Утверждается, что пресечён самый крупный случай мошенни­чества в сфере онлайн-игр.

  • Издание отмечает, что борьба с подобным мошенни­чеством активи­зиро­валась вслед за ростом популяр­ности киберспорта: во многих онлайн-играх можно выиграть настоящие денежные призы.

  • Современные видеоигры достигают порой высочайших уровней реали­стичности. К примеру, американский дизайнер смог воспроиз­вести 78-страничный выпуск авто­мобиль­ного журнала, опираясь лишь на скриншоты игры Forza Horizon 4.

А как вы относитесь к читерам?

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