У создателей читов для видеоигр конфисковали суперкаров на 20 миллионов долларов
Дмитрий Елизаров
Китайская полиция объявила о закрытии крупнейшей в мире организации, продававшей читы для онлайн-игр. На программах, позволяющих обходить правила, сообщество под названием Chicken Drumstick заработало по разным оценкам до 764 миллионов долларов. Как передаёт BBC, среди арестованного имущества членов организации — несколько очень дорогих суперкаров.
Ресурс разрабатывал и продавал вспомогательный софт для мультиплеерных онлайн-игр наподобие Overwatch и Call of Duty Mobile. Программы, предоставляющие игрокам недокументированные возможности (видеть сквозь стены, не промахиваться и тому подобное), продавались по подписке по ценам от 10 долларов в день до 200 долларов в месяц.
Спецоперация, проведённая китайской полицией совместно с местной
IT-компанией Tencent, позволила ликвидировать 17 онлайн-платформ по продаже читов. Кроме того, у 10 арестованных членов сообщества Chicken Drumstick конфисковали имущества на 46 миллионов долларов, включая ряд дорогих автомобилей. Какие именно машины были изъяты, не уточняется, но на опубликованном фото можно увидеть суперкары марок Lamborghini, Ferrari и McLaren, а также ряд премиальных внедорожников. Утверждается, что пресечён самый крупный случай мошенничества в сфере онлайн-игр.
Издание отмечает, что борьба с подобным мошенничеством активизировалась вслед за ростом популярности киберспорта: во многих онлайн-играх можно выиграть настоящие денежные призы.
Современные видеоигры достигают порой высочайших уровней реалистичности. К примеру, американский дизайнер смог воспроизвести 78-страничный выпуск автомобильного журнала, опираясь лишь на скриншоты игры Forza Horizon 4.