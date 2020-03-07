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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Видео

Николай Андреев

Технарь Даниэль Де Брюн построил редуктор с сотней передач. Каждая шестерня обладает десятикратным коэффициентом редукции — когда одна из них совершает десять оборотов, то следующая сделает лишь один. Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё. Получается, что на проворот всех шестерней уйдёт более ста лет.

Today at 14:52 I will be exactly 1 billion seconds old. To celebrate I build this machine that visualizes the number googol. That's a 1 with a hundred zeros. A number that's bigger than the atoms in the known universe. This machine has a gear reduction of 1 to 10 a hundred times. In order to get the last gear to turn once you'll need to spin the first one a google amount around. Or better said you'll need more energy than the entire known universe has to do that. That boggles my mind. ⁣ The version in the video is a prototype and cannot run for to long BUT I'm making a version that could run for years/decades. If you are interested don't hesitate to contact me via email. Follow me on instagram for more: https://www.instagram.com/daniel_de_bruin/ ⁣ This work is totally inspired by the work of Arthur Ganson. Machine in concrete. Music by Brendon Moeller #danieldebruin #gears #engineering #google #billion #machine #instamachinist #installationart #art #time #universe #process
I made the universe's biggest gear reduction. Now you can see it run from the start in real time for one hour. Let me know in the comments if you would like to see a full 24 hours or maybe even a livestream? The version in the video is a prototype and cannot run for to long BUT I'm making a version that could run for years/decades. If you are interested don't hesitate to contact me via email. Follow me on instagram for more: https://www.instagram.com/daniel_de_bruin/ In this video you will see the first gear turn about 1000 times, the second gear 100, the third gear 10 times and the fourth 1 time. The fifth gear rotates 0.1 and the 6th 0.01 times etc. Don't forget to like and subscribe! ;) About the work: On march 1 2020 at 14:52 I was exactly 1 billion seconds old. To celebrate I build this machine that visualizes the number googol. That's a 1 with a hundred zeros. A number that's bigger than the atoms in the known universe. This machine has a gear reduction of 1 to 10 a hundred times. In order to get the last gear to turn once you'll need to spin the first one a googol amount around. Or better said you'll need more energy than the entire universe has to do that. That boggles my mind. ⁣ ⁣ This work is totally inspired by the work of Arthur Ganson. Machine with concrete. Music by Brendon Moeller #danieldebruin #gears #engineering #google #billion #machine #instamachinist #installationart #art #time #universe #process infinity #10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 @google @arthurganson

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