Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

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Технарь Даниэль Де Брюн построил редуктор с сотней передач. Каждая шестерня обладает десятикратным коэффициентом редукции — когда одна из них совершает десять оборотов, то следующая сделает лишь один. Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё. Получается, что на проворот всех шестерней уйдёт более ста лет.