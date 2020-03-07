Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Технарь Даниэль Де Брюн построил редуктор с сотней передач. Каждая шестерня обладает десятикратным коэффициентом редукции — когда одна из них совершает десять оборотов, то следующая сделает лишь один. Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё. Получается, что на проворот всех шестерней уйдёт более ста лет.